Homem é espancado até a morte por vigilantes em Curitiba, diz MP

Curitiba – Ministério Público denuncia vigilantes por espancamento fatal

O Ministério Público do Paraná denunciou três vigilantes envolvidos na morte de um homem em situação de rua. O crime ocorreu no dia 26 de junho, em um posto de combustível na cidade de Curitiba. O caso ganhou repercussão após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que registraram as agressões. Apesar das evidências, a defesa dos vigilantes nega as acusações.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, o espancamento começou após uma discussão entre os vigilantes e o homem em situação de rua, que usou palavras ofensivas contra eles. Em resposta, os vigilantes atacaram a vítima com violência.

As imagens mostram que as agressões duraram cerca de 15 minutos. O homem foi golpeado com uma barra de metal, um martelo e um cassetete, principalmente na cabeça, resultando em ferimentos tão graves que a caixa craniana acabou exposta.

Investigações revelaram que os vigilantes tentaram alterar a cena do crime após as agressões. Eles limparam a área e esconderam os objetos utilizados nos ataques. Além disso, um dos vigilantes teria ameaçado uma testemunha. Ele foi ouvido dizendo: "quem é X9 sabe como morre" e "você não tem medo de morrer?", tentando coagir a pessoa a não prestar depoimento.

Os vigilantes foram denunciados por homicídio qualificado, caracterizado por motivos fúteis, uso de meios cruéis e métodos que dificultaram a defesa da vítima. Um deles também enfrenta a acusação de coação no curso do processo. O Ministério Público solicitou a manutenção da prisão preventiva dos três denunciados.

A defesa dos vigilantes, liderada pelo advogado Junior Ribeiro, respondeu às acusações reiterando que os seus clientes não tinham a intenção de matar. Ele afirmou que os detalhes apresentados pelo Ministério Público não refletem a realidade dos fatos e que a defesa irá contestar cada um dos pontos levantados no processo. Ribeiro também destacou a importância de se considerar todo o contexto do ocorrido, e não apenas partes das imagens ou versões limitadas.

Os vigilantes permanecem sob a guarda da justiça enquanto o caso avança nas esferas legais competentes.