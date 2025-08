Números consolidados de 3 de agosto de 2025

No último domingo, 3 de agosto de 2025, os índices de audiência dos principais programas de TV apresentaram resultados abaixo do esperado. Tanto o “Fantástico”, da Rede Globo, quanto o “Domingo Espetacular”, exibido pela Record, registraram quedas significativas em suas visualizações.

Uma das novidades do dia foi a apresentação do elenco da “Dança dos Famosos”, que não teve o efeito desejado nas audiências do “Domingão com Huck”. O programa enfrentou dificuldades em capturar a atenção do público.

O game show “Acerte ou Caia!” também teve uma repercussão negativa, marcando uma das piores médias do ano. Por outro lado, o “Domingo Legal”, do SBT, conseguiu ampliar sua vantagem em relação aos concorrentes, mantendo um desempenho melhor.

Outro programa que teve resultados inesperados foi o “Apito Final”, que, após mudar para um novo horário às 18h, perdeu telespectadores. Essa mudança não trouxe a melhoria nas audiências que a emissora esperava.

Sobre as audiências registradas no domingo, os números foram os seguintes:

Santa Missa em Seu Lar : 4,0

: 4,0 Globo Repórter (reapresentação) : 5,2

: 5,2 Antena Paulista : 6,9

: 6,9 Auto Esporte : 8,1

: 8,1 Globo Rural : 9,6

: 9,6 Viver Sertanejo : 9,4

: 9,4 Esporte Espetacular : 7,9

: 7,9 Temperatura Máxima: Independence Day – O Ressurgimento : 8,5

: 8,5 Domingão com Huck : 15,9

: 15,9 Brasileirão: Corinthians x Fortaleza : 17,0

: 17,0 Fantástico : 15,7

: 15,7 Domingo Maior: Maze Runner – A Cura Mortal : 5,2

: 5,2 Cinemaço: Cano Serrado: 3,4

Em relação a outros canais, os dados de audiência foram:

domingo de desenhos, com destaque para : Desenhos Bíblicos : 1,5 Record Teen : 2,0 Acerte ou Caia! : 4,7 Domingo Espetacular : 6,4

No SBT : Domingo Legal : 5,8 Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel : 7,5

A medição de audiência é um indicativo importante para as emissoras e serve como referência para o mercado publicitário. Em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses dados são coletados e divulgados pelas assessorias de imprensa das emissoras.