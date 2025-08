Números consolidados de 02/08/2025 são divulgados

No dia 2 de agosto de 2025, a programação da televisão brasileira apresentou resultados variados em termos de audiência. A novela "Êta Mundo Bom!", que foi exibida mais cedo do que o habitual, alcançou um recorde negativo em sua audiência e quase empatou com a edição especial de "História de Amor".

Após a transmissão do futebol, o "Jornal Nacional" demonstrou um desempenho superior ao da novela "Vale Tudo", marcando uma média de audiência de 21,6 pontos. Esse resultado foi significativo, dado o horário de exibição e a competição acirrada com outros programas.

O programa "SBT Notícias – 1ª Edição" também teve seus desafios, registrando um desempenho abaixo do esperado. Apesar de ter um tempo mais longo no ar, não conseguiu fazer frente a outras produções.

Por outro lado, "Sabadou com Virgínia" caiu para a terceira colocação, ficando atrás da Globo e da Record, o que indica uma diminuição de seu público em relação à semana anterior.

A seguir, detalhes sobre as audiências consolidadas daquele sábado:

Globo Rural (reapresentação) : 4,6 pontos

: 4,6 pontos Bom Dia Sábado : 6,5 pontos

: 6,5 pontos Pequenas Empresas Grandes Negócios : 7,7 pontos

: 7,7 pontos É de Casa : 7,3 pontos

: 7,3 pontos SP1 : 10,1 pontos

: 10,1 pontos Globo Esporte : 10,5 pontos

: 10,5 pontos Jornal Hoje : 11,1 pontos

: 11,1 pontos Edição Especial: História de Amor : 10,0 pontos

: 10,0 pontos Caldeirão com Mion : 8,5 pontos

: 8,5 pontos Êta Mundo Bom! : 10,8 pontos

: 10,8 pontos Copa América Feminina: Brasil x Colômbia : 19,4 pontos

: 19,4 pontos Jornal Nacional : 21,6 pontos

: 21,6 pontos Vale Tudo: 20,0 pontos

Outros programas que se destacaram incluem "SP2", que alcançou 15,0 pontos, e "Altas Horas", com 13,0 pontos. A programação do SBT teve resultados modestos, com o "SBT Notícias 1ª Edição" registrando apenas 2,0 pontos e "Sabadou com Virgínia" ficando com 3,1 pontos.

A audiência é um indicador relevante para o mercado, pois em 2025, cada ponto equivale a cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, sendo uma referência importante para a publicidade. Os números apresentados refletem a medição na capital paulista e são divulgados pelas assessorias de imprensa.