XRP cresce 40% em 1 mês e se firma como a 3ª maior cripto

A criptomoeda XRP, que ocupa a terceira posição no ranking mundial, teve um desempenho significativo, com uma valorização de mais de 39,1% nos últimos 30 dias. Nesta segunda-feira, 14 de agosto, o preço da XRP ultrapassou a marca de US$ 2,98 e se aproxima do recorde histórico de US$ 3,40, alcançado em janeiro de 2018. Essa alta é atribuída a diversos fatores, incluindo avanços regulatórios, a crescente aceitação da tokenização e um novo projeto relacionado a Donald Trump.

Um dos principais motivos para a valorização da XRP foi a decisão da Ripple Labs, empresa responsável pela criptomoeda, de não continuar um recurso contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). Essa decisão encerra uma disputa judicial que se arrastava desde 2020 e elimina incertezas sobre a regulamentação do token.

Como parte do acordo, a Ripple concordou em pagar uma multa de US$ 125 milhões, mas o entendimento de que as vendas de XRP em plataformas de negociação não constituem oferta de valores mobiliários foi mantido. Isso permite que a criptomoeda continue sendo negociada nos EUA sem restrições adicionais.

Outra notícia que ajudou a aumentar a visibilidade da XRP é a inclusão da criptomoeda no novo ETF (Fundo de Índice) denominado “Truth Social Crypto Blue Chip ETF”, proposto pela Trump Media. Este fundo, que deve aguardar aprovação da SEC, buscará oferecer exposição ao XRP a investidores institucionais, destinando 2% de seu capital para esta moeda, além de incluir outras criptomoedas como BTC, ETH, SOL e CRO.

A expansão da stablecoin RLUSD, também emitida pela Ripple e atrelada ao dólar, é outro fator que tem influenciado positivamente o valor da XRP. Com a custódia realizada pelo BNY Mellon e a integração em plataformas como Transak e OpenPayd, a RLUSD já alcançou uma capitalização de mercado de US$ 500 milhões em menos de oito meses.

No Brasil, a adoção da XRP está crescendo, principalmente por meio de uma parceria entre o Mercado Bitcoin e a Ripple, anunciada em julho, com o objetivo de tokenizar ativos financeiros avaliados em mais de R$ 1 bilhão na rede blockchain XRPL.

Além disso, a American Express também utiliza a XRP para facilitar pagamentos internacionais em tempo real, permitindo que empresas realizem transações rápidas e eficazes entre os mercados americano e internacional. Agestora Evolve ETFs destaca que essa utilização torna o processo de mudança de dinheiro muito mais eficiente, reduzindo o tempo de liquidação de dias para segundos.

Por fim, um estudo da Ripple em parceria com o Boston Consulting Group aponta que o mercado global de tokenização pode crescer de US$ 600 bilhões em 2025 para impressionantes US$ 18,9 trilhões até 2033, com a XRPL tendo um papel central nesse desenvolvimento.