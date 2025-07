Último dia da lua cheia de julho; saiba sobre a próxima fase

Nesta quarta-feira, 16 de julho de 2025, a Lua Cheia chega ao seu último dia. Neste momento, ela apresenta uma visibilidade de 69,45%, o que indica que já perdeu parte de seu brilho e tamanho característicos. A fase da Lua Cheia é notável, pois reflete a luz do Sol em toda sua face voltada para a Terra. No entanto, com a aproximação da sombra da Terra, a iluminação está começando a diminuir.

Em julho de 2025, o calendário lunar traz as seguintes datas importantes para as fases da Lua:

Lua Crescente começou no dia 2 de julho, às 16h30.

Lua Cheia teve início no dia 10 de julho, às 17h36.

A próxima fase, a Lua Minguante, começará no dia 17 de julho, às 21h37.

A fase de Lua Nova ocorrerá no dia 24 de julho, às 16h11.

O ciclo lunar, também denominado lunação, tem uma duração média de 29,5 dias. Durante esse ciclo, a Lua passa por quatro fases principais: Nova, Crescente, Cheia e Minguante. Cada uma dessas fases dura cerca de sete dias e varia gradativamente, mostrando diferentes porções iluminadas conforme sua posição em relação à Terra e ao Sol.

Além destas fases principais, existem também interfases, que são períodos intermediários. Entre a fase Nova e a Cheia, observamos a Lua em Quarto Crescente e Crescente Gibosa. Após a Lua Cheia, as interfases incluem a Minguante Gibosa e o Quarto Minguante, preparando o caminho para a fase final Minguante.

A Lua passa por um total de oito fases, que são as seguintes:

Lua Nova Lua Crescente Quarto Crescente Crescente Gibosa Lua Cheia Minguante Gibosa Quarto Minguante Lua Minguante

Uma curiosidade interessante é que sempre observamos a mesma face da Lua. Esse fenômeno é conhecido como "rotação síncrona", que ocorre porque o tempo que a Lua leva para girar ao redor de si mesma é igual ao tempo que leva para completar uma volta ao redor da Terra.

As fases da Lua são bem conhecidas e apreciadas por muitas pessoas. Elas acontecem devido à posição relativa entre a Lua, a Terra e o Sol. Cada fase possui características distintas e diferentes níveis de visibilidade, tornando o ciclo lunar fascinante para observar e compreender.

Lua Nova: Esta fase ocorre quando a Lua está posicionada entre a Terra e o Sol. Durante a Lua Nova, a face visível da Lua não é iluminada, sendo a fase mais escura do ciclo. Ela simboliza novos começos e renovação em várias culturas.

Lua Crescente: À medida que a Lua se movimenta em sua órbita, a luz do Sol começa a iluminar sua metade oeste. No Hemisfério Sul, a Lua Crescente se assemelha à letra "C", enquanto no Hemisfério Norte, lembra a letra "D". Este é um momento de crescimento e desenvolvimento.

Lua Cheia: Nessa fase, a Terra está entre o Sol e a Lua, e o satélite reflete a luz solar completamente. Isso a torna totalmente visível e brilhante, simbolizando plenitude e energia. A Lua Cheia é frequentemente associada a eventos místicos e é a melhor época para observar características como crateras e montanhas lunares.

Lua Minguante: Durante a fase minguante, a luz solar ilumina a metade leste da Lua, que vai perdendo visibilidade. No Hemisfério Sul, a Lua parece um "D", enquanto no Hemisfério Norte, aparece como um "C". Essa fase é marcada por um período de finalizações, introspecção e tranquilidade.

Hoje, dia 16 de julho, estamos na fase da Lua Cheia. A próxima fase, a Lua Minguante, terá início amanhã, dia 17.