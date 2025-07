Trailer de Untamed: confira a nova série com Eric Bana

Uma mulher foi encontrada morta no Parque Nacional de Yosemite, aparentemente após uma queda do topo de El Capitan. No entanto, o agente Kyle Turner, interpretado por Eric Bana, suspeita que a morte pode não ter sido acidental. Sua nova parceira, Naya Vasquez, interpretada por Lily Santiago, menciona que a vítima estava ferida e assustada, sugerindo que ela poderia estar fugindo de algo.

Essa informação é central para a trama da série “UNTAMED”, que será lançada na Netflix em julho. A produção é de Mark L. Smith e Elle Smith, conhecidos por trabalhos como “American Primeval” e “O Renascente”. A série apresenta Kyle Turner como um ranger que se sente mais à vontade na natureza do que em interações sociais ou na vida moderna.

Eric Bana, que também atua como produtor executivo da série, foi escolhido para o papel por sua habilidade de comunicar emoções sem palavras, utilizando expressões faciais e a intensidade do olhar. Os criadores ressaltam a habilidade de Bana em transmitir tanto força quanto sensibilidade, além de sua presença marcante em cenas montado a cavalo.

Turner enfrenta não apenas os desafios da natureza, mas também suas próprias questões internas. Ele lida com a dor de um caso anterior que não conseguiu resolver e busca, desesperadamente, a oportunidade de ajudar a família da mulher encontrada morta, enquanto também tenta superar seu próprio luto.

O cenário do Parque Nacional de Yosemite apresenta áreas inexploradas, e incluindo um vilarejo de camping e um agente de controle de vida selvagem que tem um passado conturbado com Turner. Embora muitos visitantes conheçam apenas uma pequena fração do parque, a série promete explorar as vastas e desconhecidas partes do local, que é do tamanho de Rhode Island, e onde a vastidão da natureza pode esconder segredos e perigos.

A complexidade da situação é destacada pelo chefe do parque, Paul Souter, interpretado por Sam Neill, que menciona a imensidão da área, com quase um milhão de acres de wilderness, o que representa um desafio significativo na busca por respostas e na identificação de um possível culpado.

Todos os episódios de “UNTAMED” estarão disponíveis na Netflix a partir de 17 de julho.