Tom Bateman será coadjuvante de Lili Reinhart

Tom Bateman, conhecido por seu papel em “Murder on the Orient Express”, foi escalado para o papel principal masculino no filme “The Love Hypothesis”. Esta comédia romântica é uma adaptação do livro best-seller da New York Times escrito por Ali Hazelwood e está sendo produzida pelos estúdios Amazon MGM e MRC.

No filme, Bateman interpretará o Dr. Adam Carlsen, um professor renomado e difícil, que se envolve em um relacionamento falso com Olive Smith, interpretada por Lili Reinhart. Olive é uma estudante de doutorado em biologia e, juntos, eles veem suas teorias cuidadosamente elaboradas sobre o amor entrarem em colapso.

A direção de “The Love Hypothesis” ficará a cargo de Claire Scanlon, conhecida pelo filme “Set It Up”. O roteiro foi escrito por Sarah Rothschild, que trabalhou em “The Sleepover”, e a produção é de Elizabeth Cantillon, que já atuou em “The Girl in the Spider’s Web” e “Charlie’s Angels”. Reinhart, Catherine Hagedorn e Hazelwood também serão produtoras executivas do projeto.

Lançado em 2021 pela Berkley, uma editora da Penguin Random House, o romance de Hazelwood permaneceu por 10 meses na lista dos mais vendidos da New York Times, alcançou sucesso internacional em 40 países e foi nomeado como a Melhor Romance do Ano pela Amazon.

Além de seu papel em “The Love Hypothesis”, Bateman tem um histórico de colaborações com o cineasta Kenneth Branagh, aparecendo em adaptações de Agatha Christie, como “Murder on the Orient Express” e “Death on the Nile”. Ele também atuará no thriller psicológico contemporâneo “The Last Disturbance of Madeline Hynde” e em “Hedda”, uma nova versão da peça “Hedda Gabler”, de Henrik Ibsen, novamente para a Amazon MGM.

Outros projetos relevantes no currículo de Bateman incluem “Thirteen Lives”, dirigido por Ron Howard, e a série “Based on a True Story”, disponível na plataforma Peacock. O ator é representado pelas agências CAA, United Agents e pela advogada Patti Felker.