Sorteio da Nota Premiada Bahia tem 195 milhões de bilhetes

Mais de 195 milhões de bilhetes eletrônicos estão participando do sorteio especial da campanha Nota Premiada Bahia, que prevê um prêmio de R$ 1 milhão para um único vencedor. O resultado será anunciado nesta quinta-feira, dia 17. Essa iniciativa faz parte do Programa de Educação Fiscal do Estado, coordenado pela Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz-Ba).

Os bilhetes foram gerados a partir das compras feitas entre 1º de junho de 2024 e 31 de maio de 2025, quando os consumidores solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais. O total de bilhetes gerados, de 195.275.290, representa um aumento de 12,99% em comparação ao ano anterior. O mês de dezembro de 2024 se destacou como o período que acumulou o maior número de bilhetes, com 18.207.995. Maio, deste ano, ficou em segundo lugar, totalizando 17.737.445 bilhetes.

Os participantes podem consultar seus bilhetes no site da Nota Premiada Bahia, acessando a área “Minha Conta” e depois a opção “Bilhetes”. Na aba “Especial”, é possível verificar a quantidade de bilhetes acumulados mês a mês que dão direito ao sorteio do prêmio de R$ 1 milhão.

O nome do ganhador será divulgado no site e nas redes sociais da campanha, incluindo Instagram e Facebook.

Além do sorteio principal, a Nota Premiada Bahia realiza sorteios mensais para 91 sortudos, com 90 prêmios de R$ 10 mil e um prêmio maior de R$ 100 mil. Para participar, é necessário estar cadastrado na campanha e sempre incluir o CPF nas notas fiscais das compras no varejo da Bahia. O cadastro pode ser feito apenas uma vez através do site mencionado.

Ao fazer o cadastro, o participante tem a opção de escolher até duas instituições filantrópicas que fazem parte do programa “Sua Nota é um Show de Solidariedade”. Essas instituições, uma de saúde e outra de assistência social, recebem repasses totais de R$ 5 milhões a cada quatro meses, beneficiando atualmente 535 entidades ativas.

Atualmente, a Nota Premiada Bahia conta com mais de 859,5 mil participantes cadastrados. Desde o início da campanha em fevereiro de 2018, já foram premiadas 6.050 pessoas, sendo que 3.625 moram na capital e 2.421 no interior do estado, enquanto quatro ganhadores são de fora da Bahia.