Raul Gazolla comenta morte de Guilherme de Pádua após anos

Raul Gazolla, ator e ex-namorado de Daniella Perez, comentou recentemente sobre a morte de Guilherme de Pádua, o assassino da atriz, que morreu em 2022. No momento do crime, em 1992, Daniella Perez tinha apenas 22 anos e estava em ascensão na televisão. Guilherme de Pádua, seu colega de trabalho, cometeu o crime motivado por ciúmes e frustrações profissionais, desferindo dezoito golpes de punhal na atriz e abandonando seu corpo em um matagal no Rio de Janeiro. O caso teve grande repercussão e gerou mudanças na legislação penal brasileira.

Em entrevista, Gazolla revelou que se sentiu aliviado com a morte de Guilherme, que ocorreu devido a um infarto. Ele expressou que, ao receber a notícia, pensou que o mundo estava melhor sem a presença dele. O ator afirmou que ainda carrega a dor da perda de Daniella, mencionando que o pai da atriz não conseguiu superar o sofrimento e faleceu após viver com essa angústia por muitos anos.

Gazolla manifestou sua opinião sobre a punição para crimes hediondos. Ele é a favor da prisão perpétua para criminosos como Guilherme de Pádua, acreditando que pessoas com esse histórico não devem conviver em sociedade. Para ele, a presença de assassinos confessos representa um perigo, e a sociedade não deve arriscar a segurança das pessoas.

Ele também afirmou que não acredita na possibilidade de perdão para pessoas que cometem atos tão cruéis, indicando que essa é uma questão que deve ser deixada para Deus. Para Raul, a presença de assassinos em lugares públicos é inaceitável, pois a população não tem como reconhecer esses indivíduos.

O caso de Daniella Perez continua a ser lembrado não apenas pela brutalidade do crime, mas também pelo impacto que teve na sociedade e nas discussões sobre a justiça penal no Brasil.