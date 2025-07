Próximo capítulo da novela Vale a Pena Ver de Novo, 18 de julho

O capítulo da novela “A Viagem”, que será exibido nesta sexta-feira, 18, traz uma série de reviravoltas e confrontos entre os personagens.

No início, Otávio se mostra irritado com Tato, culpando-o pelo machucado de um menino. Além disso, Téo decide sair com Lisa para se divertir, mas a situação fica complexa quando Diná, amante de Téo, promete vingança assim que descobrir a identidade da rival. Tato, preocupado com o tratamento que Otávio oferece aos filhos, pede a Alberto que intervenha e sugira melhorias.

Téo e Lisa visitam um parque de diversões, onde eles se aproximam cada vez mais. No entanto, Lisa descobre que Diná é a esposa de Téo, o que adiciona tensão ao relacionamento deles. Em meio a isso, Estela e Diná vão a um bar tomar um chope. Mauro, que encontra as duas, percebe que está interessado na irmã de Téo, o que cria um novo triângulo.

Enquanto isso, Téo e Lisa compartilham um momento íntimo e se beijam, mas um incidente inesperado acontece. Alexandre, tomado pelo ódio, instiga um cão a atacar Téo, que acaba se machucando e surpreendendo Lisa com a agressividade do animal.

Diná, determinada a se vingar, procura Mauro em busca do telefone de Téo, mas ele se recusa a fornecer a informação. Sua frustração cresce e ela vai até o salão onde Lisa trabalha, causando uma verdadeira cena.

No entanto, a situação também envolve Estela, que pede a Regina para manter distância de Bia, o que coloca mais tensão entre os personagens. Otávio, por sua vez, liga para Diná, deixando Maroca animada, enquanto Dudu lida com a marca deixada por Alexandre em sua perna. O capítulo termina com Diná e Estela jantando na casa de Raul, onde chegam no momento em que Guiomar está em uma discussão acalorada com ele.

Os acontecimentos se entrelaçam e prometem muitas surpresas no próximo episódio.