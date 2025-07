Promoções de passagens nacionais a partir de R$ 162 com Azul e Gol

A Gol e a Azul estão oferecendo promoções relâmpago em passagens aéreas nacionais. As ofertas da Azul são válidas para compras até às 23h59 do dia 20 de julho, enquanto a Gol tem sua promoção até às 08h00 do dia 17 de julho. Apesar de a Latam não ter campanhas ativas no momento, os preços encontrados para voos de ida e volta incluem taxas e começam a partir de R$ 162.

Ainda que os preços não sejam considerados baixos devido à alta demanda, algumas das receitas de passagens incluem:

– Brasília para Campinas: R$ 162

– São Paulo para Brasília: R$ 239

– São Paulo para Curitiba: R$ 298

– São Paulo para Belo Horizonte: R$ 324

Esses valores são válidos para ida e volta, com taxas inclusas, mas podem ser alterados ou esgotados rapidamente. Os interessados podem conferir alguns dos menores preços diretamente nos sites da Gol, Latam e Azul.

Além disso, as pessoas podem aproveitar outras ofertas especiais em comemoração ao Aniversário do Melhores Destinos. Para quem está pensando em viajar pelo Brasil, essa é uma boa oportunidade para encontrar passagens aéreas mais acessíveis.