PF realiza operações em três estados contra desvio de emendas

A Polícia Federal está realizando hoje uma operação chamada Overclean, que consiste em cumprir 18 mandados de busca e apreensão. Esta é a quinta fase da investigação, que investiga suspeitas de desvios de emendas parlamentares. Entre os alvos estão o irmão e o primo do deputado federal Elmar Nascimento, que é membro da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

As suspeitas estão relacionadas a emendas que foram direcionadas por Elmar à cidade de Campo Formoso, na Bahia, onde o prefeito é seu irmão, Elmo Nascimento, também do partido União. A operação se concentra em endereços vinculados a Elmo, ao ex-assessor de Elmar, Amaury Albuquerque Nascimento, e a Francisco Nascimento, o primo do deputado. Este último ficou conhecido ao jogar uma mala com R$ 250 mil em dinheiro vivo pela janela antes de ser preso durante uma operação no final do ano passado.

A fase atual da Operação Overclean foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Kassio Nunes Marques, que também ordenou o bloqueio de R$ 85,7 milhões relacionados aos suspeitos. As investigações apuram diversos crimes, entre eles organização criminosa, obstrução de investigação, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro.