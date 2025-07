PF descobre dinheiro em sapato de primo de líder do Centrão

Nesta quinta-feira, a Polícia Federal realizou buscas na casa do vereador de Campo Formoso, na Bahia, Francisquinho Nascimento, do partido União. Durante a operação, foram encontradas notas de dinheiro escondidas em um sapato. Francisquinho é primo do deputado federal Elmar Nascimento, conhecido como uma das principais figuras do Centrão no Congresso.

As ações fazem parte da quinta fase da Operação Overclean, que busca investigar crimes como fraude em licitações, desvio de recursos de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro. O prefeito de Campo Formoso e irmão de Elmar, Elmo Nascimento, também foi alvo de mandados de busca e apreensão.

O Supremo Tribunal Federal bloqueou R$ 85,7 milhões das contas de indivíduos e empresas investigados. Esta operação segue um evento de dezembro do ano passado, quando Francisquinho foi preso, após ser acusado de jogar uma mala com mais de R$ 200 mil pela janela de sua casa. Ele foi solto ainda no mesmo mês.

O vereador é investigado por sua suposta atuação em favor de empresas envolvidas na operação, especificamente em licitações na sua cidade natal. Antes de ser eleito, ele atuou como secretário-executivo da prefeitura de Campo Formoso.

Na quinta-feira, a PF cumpriu 18 mandados em várias cidades da Bahia, incluindo Salvador e Senhor do Bonfim, além de Brasília e Petrolina, em Pernambuco. Também foi determinada a suspensão de um servidor público de suas funções.

A Polícia Federal informou que os crimes em investigação incluem organização criminosa, embaraço à investigação, corrupção ativa e passiva, peculato, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro. Fontes ligadas à investigação sugerem que o foco principal é a família do deputado Elmar Nascimento, que não foi diretamente alvo da operação, mas estaria envolvida através de emendas parlamentares.

Outro ponto na investigação é Marcelo Moreira, ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que também recebeu mandado de busca e apreensão. Durante a ação, seu pai foi preso por estar portando uma arma com registro irregular.

Estão sendo analisados convênios da Codevasf com a prefeitura de Campo Formoso. Esses convênios foram firmados em 2022 e a licitação suspeita de fraude ocorreu em 2023. A Codevasf declarou que está comprometida em auxiliar as autoridades e esclarecer os fatos.

Esta operação foi realizada em parceria com a Controladoria-Geral da União e a Receita Federal. A última fase da Operação Overclean ocorreu em junho, quando foram investigados também dois prefeitos da Bahia e um assessor de deputado federal.