Penélope Cruz, Bruce Springsteen e outros serão homenageados no Gala 2025

Bruce Springsteen se apresentará como artista principal e convidado de honra no Academy Museum Gala, um dos eventos de arrecadação mais importantes de Hollywood. O cantor e compositor de 75 anos será reconhecido ao lado da atriz Penélope Cruz, do ator Bowen Yang e do cineasta Walter Salles durante a celebração marcada para 18 de outubro. O evento é promovido pelo Academy Museum of Motion Pictures.

Com cinco edições realizadas, o gala já se estabeleceu como uma versão na Costa Oeste do famoso Met Gala, que acontece em Nova York. O evento conta com um grande tapete vermelho, onde diversas celebridades de Hollywood e outras partes do mundo se reúnem para ajudar a arrecadar fundos para as exposições e programas educacionais do museu em Los Angeles.

Os co-presidentes do gala incluem nomes como Jon M. Chu, Common, Jennifer Hudson, Viola Davis, Julius Tennon, Robert Downey Jr. e Susan Downey. O comitê de anfitriões conta com a presença de figuras conhecidas como Kurt Russell, Goldie Hawn, Adrien Brody, Zoë Kravitz, Demi Moore, Colman Domingo, Ke Huy Quan, Meg Ryan e Amy Adams.

No ano passado, o evento homenageou Quentin Tarantino, Rita Moreno e Paul Mescal, arrecadando mais de 11 milhões de dólares para o museu.