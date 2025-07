Niterói realizará visitas para atualização do CadÚnico

A Prefeitura de Niterói começa nesta segunda-feira, dia 15, uma nova fase de verificação de dados do Cadastro Único (CadÚnico) focada em famílias unipessoais, que são aquelas compostas por apenas uma pessoa.

Essa ação será realizada por meio de visitas domiciliares, realizadas por equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social. Os profissionais estarão devidamente identificados com crachás e uniformes oficiais, o que garante maior segurança para os moradores.

O objetivo principal dessa iniciativa é seguir as orientações do Governo Federal, confirmando a veracidade das informações que foram fornecidas anteriormente nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). Isso é fundamental para que os benefícios sociais cheguem efetivamente às pessoas que realmente precisam, evitando fraudes e garantindo que os recursos sejam utilizados da melhor forma.

As visitas ocorrerão em todas as regiões da cidade. No entanto, os moradores não precisam receber a equipe caso já tenham atualizado o cadastro nos últimos 24 meses e não tenham mudado a composição familiar.

Para esclarecer dúvidas, a orientação é que os cidadãos entrem em contato com o CRAS mais próximo. Também é possível enviar mensagens diretas pelos canais oficiais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A atualização correta do CadÚnico é vital para que as famílias tenham acesso a importantes políticas públicas, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Tarifa Social de Energia Elétrica. O CadÚnico é uma ferramenta do governo brasileiro destinada a coletar dados de famílias de baixa renda em todo o país, com o intuito de promover a inclusão em programas de assistência social e auxiliar na redistribuição de renda.