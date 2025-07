Nicki Minaj e SZA trocam alfinetadas nas redes sociais

Nicki Minaj e SZA se envolvem em uma troca de provocações nas redes sociais, especialmente no X, popularmente conhecido como Twitter. O desentendimento começou terça-feira, quando SZA, oferecendo uma resposta a Minaj, fez menção ao fenômeno astrológico “Mercúrio retrógrado”, sugerindo que não devemos nos deixar levar por provocações.

A situação foi desencadeada por uma postagem de Minaj, onde ela fez referências a Terrence “Punch” Henderson, presidente da gravadora Top Dawg Entertainment, reclamando de ataques que sofreu no passado. Ela se lembrou de momentos de hostilidade que enfrentou e criticou Henderson por isso, dando até um apelido irônico. Logo em seguida, SZA respondeu, afirmando que sua postagem não era direcionada a ninguém específico e que a raiva expressa era uma reação a comentários que havia recebido nas redes sociais.

Minaj não hesitou em responder. Ela atacou diretamente SZA, insinuando que a cantora estava fazendo uma espécie de “fingimento” e continuou suas provocações por meio de hashtags relacionadas a Desiree Perez, CEO da Roc Nation, e a filha de Perez, Demoree Hadley, que está envolvida em uma disputa legal. SZA, por sua vez, reafirmou sua indiferença às provocações, mencionando que sua vida está repleta de amor verdadeiro e realizações, incluindo seu sucesso nas turnês.

Em defesa de suas conquistas, SZA lembrou que seu último tour arrecadou quase 100 milhões de dólares, classificando-se entre os maiores sucessos do ano na categoria R&B. Ela destacou que, apesar das críticas e do bullying online que enfrenta frequentemente, permanece focada em sua carreira e na conexão que estabelece com seus fãs ao vivo.

A situação se desdobrou com SZA se preparando para um show em Paris, onde expressou desejo de voltar a um estado mais calmo e doce. Sua postagem foi interrompida pelas novas provocações de Minaj, que continuou atacando SZA, provocando ainda mais tensão entre as duas.

O evento destaca como as redes sociais podem amplificar desentendimentos pessoais e profissionais, especialmente entre celebridades, e traz à tona questões mais amplas sobre como a fama e a exposição pública impactam a vida pessoal dos artistas.