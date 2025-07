Minissérie com estilo True Detective estreia na Netflix

A Netflix lançou uma nova minissérie de suspense chamada “Indomável”, que estreou nesta quinta-feira, 17. Com seis episódios, a série tem potencial para se tornar uma das mais assistidas na plataforma durante o fim de semana. Desde o seu anúncio, “Indomável” vem sendo comparada à famosa série “True Detective”, da HBO, devido ao seu enredo misterioso e repleto de reviravoltas.

A trama se concentra no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Embora o parque seja um local real, a história é completamente fictícia. O ator Eric Bana interpreta Kyle Turner, um agente da Divisão de Serviços de Investigação do Serviço de Parques Nacionais. Ele é designado para investigar um assassinato que acontece em meio à beleza natural do parque.

A história começa com a morte de uma mulher que, a princípio, parece ter sofrido um acidente ao cair do famoso paredão El Capitan. No entanto, à medida que a investigação avança, fica claro que a situação é muito mais sombria do que parecia. Como muitas histórias de detetive, Kyle também tem seus próprios segredos e traumas, que podem ser tão perigosos quanto o crime que está tentando resolver.

A série é um thriller que se concentra no desenvolvimento dos personagens. O co-showrunner e roteirista Mark L. Smith, conhecido por seu trabalho em “O Regresso”, destaca que a intenção é mostrar um lado diferente de Yosemite. Ele enfatiza que, enquanto muitos veem o parque como um belo destino turístico, a série pretende expor os perigos ocultos que existem ali. Além disso, Smith menciona que os personagens não têm acesso a tecnologias modernas, o que os obriga a usar suas habilidades e a se confrontar com sua verdadeira natureza.

O Parque Yosemite é imenso, quase do tamanho do estado de Rhode Island, com cerca de um milhão de acres de área selvagem. Esse cenário vasto se torna um elemento essencial na trama, oferecendo muitos locais onde um criminoso poderia se esconder.

Kyle Turner, interpretado por Eric Bana, prefere a solidão do ambiente natural às relações humanas. Ele enfrenta traumas significativos, incluindo a perda de seu filho e a sensação de fracasso em um caso anterior. Essas experiências o levam a mergulhar ainda mais em seu trabalho, que ele vê como uma forma de lidar com sua dor.

O elenco de “Indomável” conta com grandes nomes. Sam Neill, conhecido por “Jurassic Park”, interpreta Paul Souter, o chefe dos guardas florestais de Yosemite e amigo de Turner, que tem suas próprias lutas com a burocracia e os crimes do parque. Lily Santiago, de “La Brea”, faz o papel de Naya Vasquez, uma novata que se junta a Turner. Vinda de uma grande cidade, Naya é descrita como persistente e determinada. Wilson Bethel, de “Demolidor: Renascido”, interpreta Shane Macguire, um ex-ranger do exército com um passado complexo e uma relação tensa com Kyle.

Rosemarie DeWitt, de “A Escada”, é Jill Bodwin, a ex-esposa de Kyle. A dinâmica entre Kyle e Naya é central na história; inicialmente, Kyle é relutante em aceitar uma nova parceira mas, com o tempo, um vínculo especial se forma entre eles.

Os episódios da série têm duração de cerca de uma hora, prometendo manter o público atento enquanto as revelações sobre a vítima e os segredos das florestas de Yosemite são desvendados. Vale ressaltar que “Indomável” não é baseada em eventos reais.