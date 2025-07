Mahomes, Pacheco e Rice ganham destaque em ranking recente

Nos últimos dois anos, o ataque do Kansas City Chiefs mostrou consistência suficiente para conquistar o Super Bowl. No entanto, na última temporada, a equipe enfrentou diversos desafios. A lesão de Rashee Rice, que o afastou do campo após a quarta semana, e a falta de regularidade de Isiah Pacheco afetaram negativamente o desempenho ofensivo.

O quarterback Patrick Mahomes tentou manter a equipe unida em meio a essas dificuldades. Com a entrada do novato Xavier Worthy como recebedor número um após a saída de Rice e um Travis Kelce em declínio, muitos consideram impressionante que os Chiefs tenham chegado longe na temporada anterior.

A história recente da NFL mostra o potencial do ataque dos Chiefs. Quando está saudável, Rashee Rice se destaca como um dos recebedores mais promissores, assim como Pacheco, que também demonstrou boa produção quando atuou.

Com essa equipe novamente reunida, o desafio de Mahomes e dos demais jogadores é demonstrar que não se deve subestimar um time que está no topo da Conferência Americana (AFC) há três temporadas.

Em uma recente classificação feita por um comentarista esportivo, as franquias da NFL foram organizadas em categorias de desempenho para a temporada de 2025, e os Chiefs alcançaram a quinta posição. Mahomes, Pacheco e Rice foram considerados sólidos nessa avaliação.

Esta é a pior classificação dos Chiefs desde a primeira temporada de Mahomes como titular. Anteriormente, a equipe figurou entre as melhores em várias classificações, caindo para a quinta posição nesta temporada.

A análise sugere que a classificação baixa pode ser atribuída a lesões e ao desempenho da linha ofensiva, e há uma expectativa de que o Kansas City Chiefs se recupere e volte a se destacar na próxima temporada.