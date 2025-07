Jornalista que agrediu repórter da Record é destaque no Brasil Urgente

O jornalista Lucas Martins, que havia se envolvido em uma polêmica ao empurrar a repórter Grace Abdou, da Record, durante uma cobertura ao vivo, retornou à Band como apresentador do programa Brasil Urgente nesta segunda-feira, dia 14. Ele foi escolhido para substituir Joel Datena, que está de férias, em um esquema de revezamento com Felipe Garraffa, que apresentou o programa na semana anterior.

A volta de Martins causou surpresa entre os telespectadores. Ele e Garraffa dividirão as funções de apresentação e produção de reportagens policiais enquanto Datena estiver ausente. Lucas já era um dos jornalistas que se revezavam na apresentação do programa.

Logo no início do seu retorno, Lucas Martins fez um breve comentário sobre a cidade de São Paulo, evitando se referir ao incidente passado com Grace Abdou. A reação do público nas redes sociais foi intensa. Muitos internautas expressaram suas opiniões em postagens da equipe do programa no Instagram. Um usuário questionou a decisão da emissora ao lembrar do empurrão, enquanto outros reclamaram da aparente falta de consequências para Martins, destacando a rapidez de seu retorno à televisão.

Para entender melhor a situação, no início deste mês, Lucas Martins e Grace Abdou trocaram ofensas ao vivo enquanto cobriam o desaparecimento de duas adolescentes em São Paulo. O desentendimento aconteceu em um momento de competição por espaço na reportagem. Após o empurrão, Grace decidiu registrar um boletim de ocorrência. A Band se posicionou contra a atitude de seu jornalista.

Durante a transmissão do Brasil Urgente, Lucas acusou Grace de atrapalhar seu trabalho, e ela perguntou ao vivo por que ele a empurrou. Martins confirmou o ato, justificando que ela havia se colocado intencionalmente na sua frente. O desentendimento também foi registrado pela Record, que mostrou Lucas afastando Grace com um gesto considerado agressivo.

Após o episódio, durante a mesma transmissão, Lucas pediu desculpas publicamente, reconhecendo que sua atitude não foi aceitável. Ele afirmou que estava buscando espaço e lamentou o ocorrido. A Record emitiu uma nota reprovando a agressão e anunciou que medidas judiciais seriam tomadas. Por outro lado, a Band comunicou que teria advertido Martins e se colocou à disposição de Grace.