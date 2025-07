Irã preparado para responder a novos ataques, afirma líder supremo

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou que o país está preparado para reagir a qualquer nova agressão militar. Ele declarou que Teerã tem a capacidade de causar danos ainda maiores aos seus inimigos do que os que ocorreram durante um conflito de 12 dias entre Irã e Israel.

Em um discurso transmitido pela televisão estatal, Khamenei elogiou a disposição da nação em enfrentar o poder dos Estados Unidos e, segundo ele, o “regime sionista” de Israel. Recentemente, Israel e os EUA atacaram instalações nucleares iranianas, alegando que o Irã está desenvolvendo armas nucleares. O governo iraniano, por sua vez, insiste que seu programa nuclear é destinado apenas a fins civis.

Khamenei também mencionou um ataque iraniano a bases americanas no Catar, descrevendo a instalação como “extremamente sensível” e afirmando que o Irã poderia infligir um golpe ainda mais significativo aos Estados Unidos e seus aliados.

O Irã enfrenta pressões internacionais para retomar as negociações sobre seu programa nuclear. Washington e três importantes países da Europa definiram o final de agosto como um prazo crítico para alcançar um acordo. Caso não haja progresso até essa data, o ministro das Relações Exteriores da França advertiu que sanções internacionais poderão ser reimplicadas, utilizando mecanismos da ONU.

O líder iraniano ressaltou que, tanto no âmbito militar quanto diplomático, as ações do país são realizadas com firmeza e determinação. Ele incentivou os diplomatas iranianos a seguir suas orientações e a continuar o trabalho de negociações de forma intensa, embora não tenha fornecido detalhes adicionais sobre esses planos.

O parlamento do Irã, em uma declaração recente, afirmou que o país não retomará as negociações nucleares com os Estados Unidos até que certas condições prévias sejam atendidas.