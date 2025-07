Gaules transmite FISSURE em nova plataforma

Transmissões de Counter-Strike Retornam com Gaules em Nova Plataforma

Após um período de férias, Alexandre "Gaules" Borba está de volta às transmissões de Counter-Strike. Ele vai cobrir a competição FISSURE Playground #1, mas realizará as transmissões em uma nova plataforma chamada KICK. Gaules conseguiu os direitos para transmitir o campeonato, que teve seu início no dia 15 de julho e seguirá até o dia 20.

Até agora, o streamer brasileiro não participou dos dois primeiros dias da competição. No entanto, ele deve começar sua cobertura a partir do terceiro dia. Este será o primeiro evento que Gaules transmitirá na KICK, marcando uma nova etapa em sua carreira como streamer.

Ao contrário de outros streamers, que costumam usar múltiplas plataformas para suas transmissões, Gaules focará exclusivamente em seu canal na KICK. Em contraste, seu canal na Twitch e no YouTube estará dedicado à cobertura da Esports World Cup. Outros streamers, como Renato "nak" Nakano, estão transmitindo a FISSURE Playground #1 em várias plataformas, incluindo Twitch e YouTube.

Gaules é reconhecido como um dos maiores streamers de Counter-Strike no Brasil e no mundo. Em 2024, ele foi o streamer mais assistido do Brasil, acumulando mais de 100 milhões de horas de visualizações em seus canais no Twitch e YouTube.

A FISSURE Playground #1 conta com a participação de equipes brasileiras como FURIA, paiN e MIBR, que competem por uma premiação total de 1 milhão de dólares, aproximadamente R$ 5,57 milhões.