Fernanda Rodrigues fala sobre desafios do empreendedorismo na Europa

Fernanda Rodrigues, conhecida por seu trabalho como atriz e atualmente no ar na reprise da novela “A Viagem”, está se aventurando no mundo dos negócios na Europa. Aos 45 anos, ela se tornou master franchising da SmartFit Studios e está liderando a implementação desta rede de academias no mercado espanhol e português.

A decisão de empreender surgiu em um momento em que Fernanda quis alinhar sua carreira com seus valores pessoais, como saúde e bem-estar. Ela decidiu investir na SmartFit Studios porque acredita na importância de oferecer serviços de saúde acessíveis. A empresária descreve a oportunidade como um projeto com propósito que se conecta com sua identidade.

Apesar de sua experiência como atriz, Fernanda enfrenta desafios como mulher, estrangeira e profissional em um novo país. Desde que se mudou para Lisboa com sua família em março do ano passado, ela percebe que é necessário provar constantemente sua competência no setor. Fernanda afirma que ser brasileira e atriz a colocou em uma posição de curiosidade e atenção, o que requer esforço para demonstrar suas habilidades.

Desde a infância, ela aprendeu a administrar finanças e reconhece a maternidade como um estímulo para expandir sua visão empresarial. Com um olhar atento para o futuro, tanto para si quanto para seus filhos, ela fez investimentos na carreira, incluindo a criação de uma marca de café com parceiros.

Fernanda compartilha que o setor que gerencia na SmartFit, chamado Studios Boutique, oferece modalidades de atividades físicas voltadas para o bem-estar. A empresária, que adora pedalar, vê isso como uma oportunidade de se conectar ainda mais com o mercado no qual atuará.

Ela também valoriza a importância de ter uma equipe de consultores ao seu lado. Embora se envolva em todas as decisões, reconhece que saber delegar responsabilidades é essencial para o sucesso de qualquer negócio. A expansão da SmartFit contará com investimentos que variam de R$ 650 mil a R$ 1,5 milhão, e a expectativa de receita mensal está entre R$ 50 mil e R$ 200 mil, o que pode ser atraente tanto para novos empreendedores quanto para os mais experientes.

Fernanda é uma verdadeira multitarefas. Além de empresária e atriz, ela é mãe de Luísa, de 16 anos, e Bento, de 9 anos. Ela sempre incluiu exercícios físicos em sua rotina, mesmo durante as gestações. Para ela, a prática esportiva é fundamental para manter o equilíbrio mental e físico. Ela acredita que o exercício é uma maneira de organizar a mente e aliviar o estresse.

No entanto, Fernanda enfrenta as dificuldades comuns da maternidade, como a culpa de deixar os filhos para trabalhar. Para lidar com isso, ela tenta mostrar a eles que a mãe é uma mulher batalhadora que realiza seus sonhos. Ela enfatiza a importância de ensinar aos filhos que as mulheres têm o direito de sonhar e de se concretizar profissionalmente, mesmo que isso signifique passar menos tempo com eles.

Fernanda Rodrigues é um exemplo de como é possível equilibrar carreira, maternidade e saúde emocional, enfrentando estigmas e desafios em busca de seus objetivos.