Fase da Lua em 17 de julho: confira o calendário lunar

Nesta quinta-feira, 17 de julho de 2025, a Lua está na fase minguante, que é o período em que a luz solar visa uma parte cada vez menor do satélite. Faltam apenas oito dias para a próxima fase lunar, que será a Lua nova.

Fases da Lua hoje

Atualmente, a Lua se encontra em sua fase minguante.

Calendário lunar de julho

No mês de julho, as fases da Lua ocorrerão nos seguintes dias:

Lua crescente: 2 de julho, às 16h30.

2 de julho, às 16h30. Lua cheia: 10 de julho, às 17h36.

10 de julho, às 17h36. Lua minguante: 17 de julho, às 21h37.

17 de julho, às 21h37. Lua nova: 24 de julho, às 16h11.

O mês começou com a fase crescente, seguida pela cheia, agora na minguante, e finaliza com a nova.

Como funciona o ciclo lunar?

O ciclo lunar, ou lunação, é o tempo que leva entre duas luas novas, que tem a duração média de 29,5 dias. Durante esse período, a Lua passa pelas quatro fases principais: nova, crescente, cheia e minguante. Cada fase dura aproximadamente sete dias.

Próxima fase da Lua

A próxima fase, a Lua nova, está prevista para 24 de julho de 2025.

Como são as fases da Lua?

As fases lunares ocorrem devido à interação gravitacional entre a Lua, o Sol e a Terra. As quatro fases principais são:

Minguante: representa a diminuição da visibilidade da Lua.

representa a diminuição da visibilidade da Lua. Nova: a Lua está alinhada com o Sol e não é visível da Terra.

a Lua está alinhada com o Sol e não é visível da Terra. Crescente: a parte iluminada começa a aumentar, parecendo uma letra "C" no Hemisfério Sul.

a parte iluminada começa a aumentar, parecendo uma letra "C" no Hemisfério Sul. Cheia: apresenta toda sua superfície iluminada, sendo a fase mais visível.

Lua Minguante

Nesta fase, a Lua pode parecer uma letra "C" quando observada do Hemisfério Sul, enquanto no Hemisfério Norte, sua aparência é semelhante à letra "D".

Lua Nova

Durante a Lua nova, o satélite está na mesma direção do Sol no céu, por isso não é visível para nós.

Lua Crescente

A fase crescente ocorre quando a parte iluminada da Lua começa a aumentar. Como mencionado, a aparência muda conforme a localização do observador.

Lua Cheia

A fase cheia é quando a Lua reflete toda a luz do Sol, sendo a mais luminosa.

Distância da Lua

A distância média da Lua em relação à Terra é de aproximadamente 399.877 km.

Diferenças entre as Luas do Hemisfério Sul e Hemisfério Norte

Embora a Lua seja a mesma, sua aparência varia conforme a localização do observador. No Hemisfério Sul, ela aparece invertida em relação ao Hemisfério Norte. Além disso, sempre vemos a mesma face da Lua da Terra, pois sua rotação e translação ocorrem no mesmo período.