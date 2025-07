Ex-namorado se pronuncia sobre vídeo do casamento exposto

Na segunda-feira, o filho da apresentadora Marília Gabriela compartilhou um vídeo nas redes sociais, onde expressou sua tristeza ao saber do casamento do ex-companheiro, com quem havia terminado há quatro anos. O vídeo rapidamente se tornou viral, chamando a atenção dos internautas.

Ele manifestou sua preocupação com a exposição desnecessária que a situação trouxe, tanto para ele quanto para a família do ex-parceiro. Ele destacou que, embora tenha escolhido viver uma vida pública, os familiares do ex não deveriam ser envolvidos nas críticas e comentários negativos que surgem na internet.

Em seu depoimento, ele mencionou que recebeu diversas mensagens que o fizeram refletir. Ele destacou que, nas redes sociais, as pessoas muitas vezes falam sem pensar nas consequências, o que pode causar dor. Por isso, ele prefere limitar seu acesso à internet para proteger sua felicidade e evitar visões que possam afetá-lo negativamente.

Apesar das dificuldades, ele reforçou que está muito feliz em seu novo casamento. Ele elogiou o marido, afirmando que ele o apoia e incentiva nas conquistas diárias. Para ele, estar ao lado de alguém que celebra sua felicidade é essencial em um relacionamento.

Ele também comentou sobre a importância do companheirismo e da parceria entre os casais. Além do amor, ele acredita que apoiar um ao outro nas conquistas é o que realmente fortalece uma relação. Finalizou afirmando que está em paz com sua vida, se sente saudável e feliz, e que isso é o que realmente importa no momento.