Eleitores de Trump buscam acesso aos arquivos de Epstein

Em West Pittston, uma pequena cidade próxima a Scranton, na Pensilvânia, o cenário típico de uma cidade americana é visível, com casas de madeira e ruas que abrigam negócios com uma aparência vintage. Recentemente, esse local se transformou em um ponto de encontro para apoiadores de Donald Trump, que se reuniram sob o calor de 30 graus Celsius para ouvir JD Vance falar sobre o que ele considera uma grande vitória legislativa do ex-presidente: o “Big Beautiful Bill”.

Durante o evento, um cartaz exibido em meio aos apoiadores questionou um assunto polêmico que vem gerando debates: a ausência de uma lista de clientes relacionada ao caso Jeffrey Epstein, um financista envolvido em escândalos de crimes sexuais e que foi encontrado morto na prisão em 2019. A presença deste cartaz, que pedia “ONDE ESTÁ A LISTA???” mostra uma frustração crescente entre os apoiadores de Trump, diante da falta de informações sobre os documentos do caso Epstein.

Nos últimos anos, circularam rumores sobre uma lista com nomes de personalidades influentes ligadas a Epstein. Contudo, o Departamento de Justiça se manifestou recentemente, afirmando que não existem evidências para confirmar a existência dessa lista.

No mesmo evento, alguns apoiadores demonstraram esperança de que Trump possa eventualmente liberar essas informações. Ed DeLucca, um homem de 72 anos, expressou otimismo, acreditando que, quando o ex-presidente estiver pronto, os documentos virão à tona. Para ele, essa expectativa é semelhante a outras promessas feitas por Trump, como a construção de um muro na fronteira com o México.

A morte de Epstein, que gerou uma série de teorias da conspiração, continua a alimentar discussões acaloradas. Na visão de muitos, a negativa oficial sobre a existência de novos documentos trouxe um clima de instabilidade dentro do movimento “Make America Great Again”, com algumas figuras de destaque sendo criticadas por não cumprirem o que prometeram.

Isso culminou em um aumento nas exigências por responsabilidade e justiça entre os apoiadores. Localmente, Steven Taylor, um motorista de caminhão, expressou que o dever dos líderes é atender as demandas do público. Sua insatisfação reflete uma sensação de desconfiança na liderança atual do movimento.

Apesar do clima tenso, Ed DeLucca manteve um ponto de vista mais esperançoso, sugerindo que há uma razão para a demora e que, em breve, algo será revelado. Ele citou a importância da coesão entre os apoiadores de Trump, referindo-se a eles como uma equipe unida.

Por outro lado, o apoio a Trump parece viver um dilema entre a lealdade ao ex-presidente e a cobrança por transparência sobre o caso Epstein. Enquanto isso, Trump, em sua rede social Truth Social, se manifestou alegando que os rumores em torno dos documentos são uma “farsa” criada pelos democratas, desviando a atenção para os sucessos legislativos recentes da administração.

Entre os apoiadores, como Chrissy Matticks, a prioridade parece estar em resultados tangíveis, como a aprovação do orçamento e políticas de imigração rigorosas, pedindo para que a base de apoio mantenha a fé em Trump.