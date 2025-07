Drogarias Pacheco e São Paulo oferecem hidratantes labiais gratuitos

As drogarias Pacheco e São Paulo, que fazem parte do Grupo DPSP, se uniram à farmacêutica Cimed para promover uma ação especial de proteção para os lábios durante o inverno. O objetivo é incentivar os clientes a cuidarem da hidratação dos lábios nos dias frios, oferecendo produtos gratuitamente.

Nos dias 17 e 18 de agosto, todos que visitarem uma das lojas da rede, espalhadas pelo Brasil, vestindo roupas na cor azul, receberão um hidratante labial da marca Carmed sem custo. Essa promoção visa não apenas proteger os lábios, mas também trazer um pouco de alegria e interação com os consumidores.

Os clientes poderão escolher entre duas opções de hidratantes labiais: o Carmed Fini, que tem sabor e aroma de balas tradicionais, e o Carmed Brilho, que possui uma coloração rosa e partículas de glitter, ideal para quem gosta de um toque mais divertido.

Recentemente, a Carmed lançou uma edição especial em colaboração com os Smurfs. O produto colecionável, que tem aroma de blueberry, foi inspirado nos personagens do filme. As embalagens não só atraem a atenção pela estética do universo dos Smurfs, como também apresentam os personagens icônicos, como o Papai Smurf e a Smurfette, em um formato de ‘blind box’, que promete surpreender os fãs da série.

Essa ação das drogarias, além de promover a hidratação dos lábios, também busca conectar os clientes a um universo lúdico e divertido, especialmente em um período onde os cuidados com a pele são ainda mais necessários.