Drogaria São Paulo oferece hidratantes labiais gratuitos em lojas

A Drogaria São Paulo, parte do Grupo DPSP, anunciou uma parceria com a farmacêutica Cimed para a distribuição gratuita de hidratantes labiais da marca Carmed. A promoção ocorrerá nos dias 17 e 18 de julho em todas as unidades da rede. Para participar, os consumidores devem se vestir com roupas azuis.

Os produtos disponíveis na ação incluem o Carmed Fini, que possui sabores inspirados nas tradicionais balinhas, e o Carmed Brilho, que é rosa e contém partículas de glitter. Cada cliente poderá retirar um item por CPF, e a oferta estará sujeita à disponibilidade de estoque em cada loja.

A Drogaria São Paulo possui diversas filiais, e o local mais próximo pode ser encontrado no site oficial da drogaria.

Em uma análise de vendas, a edição especial do hidratante Carmed Smurfs alcançou 2 milhões de unidades vendidas, resultando em uma movimentação de R$ 50 milhões em aproximadamente 10 mil farmácias. A Cimed, no primeiro semestre de 2025, registrou um crescimento de 18% em comparação com o mercado.

Desde seu lançamento, o Carmed tem gerado um aumento significativo nas vendas de hidratantes labiais no Brasil, com alta de mais de 2.000% e faturamento que ultrapassa R$ 1 bilhão em vendas B2B em menos de dois anos. Em 2023, a companhia também realizou uma live que resultou no faturamento de R$ 40 milhões em apenas 20 minutos.

A estratégia de marketing que acompanhou as edições de Carmed, como a história dos Smurfs, foi destacada como fundamental para o sucesso das vendas. A Cimed atribui grande parte desse sucesso ao seu time comercial, que efetivamente conecta os produtos ao consumidor e ao varejo.