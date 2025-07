Deputado Goura propõe ações para o meio ambiente no Paraná

O deputado estadual Goura, do PDT, se reuniu nesta terça-feira com o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, para discutir diversas propostas e demandas voltadas para a proteção ambiental e desenvolvimento sustentável no Paraná. A reunião aconteceu na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável (Sedest) e contou com a participação de representantes do Instituto Água e Terra (IAT) e da Coordenação do Patrimônio Cultural do Paraná.

Durante o encontro, Goura destacou a importância da criação de Unidades de Conservação (UC), mencionando especificamente a proposta de um novo Parque Nacional nas Serras do Araçatuba e Quiriri. Este parque, que ficaria localizado na divisa entre Paraná e Santa Catarina, já foi apresentado à ministra do Meio Ambiente e ao ICMBio. A Serra do Araçatuba, situada em Tijucas do Sul, é uma das mais altas do sudeste paranaense, e os Campos do Quiriri são uma região de grande atratividade turística. Goura enfatizou que essa área possui um valor natural significativo e justificaria a criação de uma unidade de conservação com gestão federal, focando na preservação e na promoção do turismo sustentável.

O secretário Greca reconheceu como positiva a proposta de Goura e comprometeu-se a apoiar o projeto junto ao governador do estado. Ele também mencionou que a região abriga importantes marcos históricos, como a Pedra Branca de Araraquara e o Caminho dos Ambrósios, que foram utilizados por colonizadores europeus no passado.

Outros pontos em discussão incluíram a manutenção da trilha histórica do Caminho do Itupava, a mais antiga do Paraná, que conecta Quatro Barras a Morretes. Goura destacou a necessidade de construir novas pontes e sinalizações para garantir a segurança e a estrutura adequada para os turistas que desejam percorrer essa trilha, que abrange cerca de 20 quilômetros.

A reabertura de parques também foi tema da reunião. O Parque Estadual do Pau Oco, em Morretes, está fechado desde 2019, algo que foi apontado como uma preocupação pela comunidade local, que depende do turismo. Já o Parque Estadual Mata dos Godoy protege um importante remanescente de Floresta Subtropical e também está fechado para visitações desde a pandemia. O secretário Greca concordou com a necessidade da reabertura desses parques e mencionou a importância de aumentar a presença da Polícia Ambiental para garantir a segurança nas áreas de preservação.

Outra demanda apresentada por Goura foi a capacitação de comunidades quilombolas vivendo ao redor do Parque Estadual das Lauráceas, com o objetivo de fortalecer o turismo de natureza na região. Ele também sugeriu a instalação de uma estação meteorológica no Parque Estadual Marumbi para reduzir riscos de acidentes, especialmente durante períodos de chuvas intensas.

Finalmente, Goura abordou a necessidade de regulamentar leis relacionadas à conservação de grandes felinos e à instalação de coletores de lixo reciclável em instituições de ensino e locais de grande circulação, com o intuito de promover uma melhor gestão de resíduos no estado. Ele destacou a importância dessas regulamentações para a proteção ambiental e a organização do sistema de coleta de lixo reciclável.