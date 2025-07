Denise Richards recebe ordem de restrição contra o marido

Denise Richards, atriz de 54 anos, obteve uma medida protetiva temporária contra seu ex-marido, Aaron Phypers, de 49 anos, após acusá-lo de violência doméstica. O pedido foi protocolado em 16 de julho e detalha supostos abusos que ela teria sofrido durante o casamento.

Richards descreveu no documento que Phypers a agrediu fisicamente em várias ocasiões, afirmando que ele a estrangulava, a espancava e a ameaçava de morte. Segundo a atriz, ele a segurava com o joelho nas costas, causando-lhe grande angústia. Ela também mencionou que, durante o relacionamento, Phypers teria ameaçado quebrar seu queixo e, em um momento de desespero, prometeu se tratar, mas não cumpriu essas promessas. Richards afirmou ainda ter sofrido pelo menos três concussões devido às agressões.

A atriz revelou que tinha medo de relatar os abusos à polícia. Ela disse que Phypers frequentemente fazia ameaças contra sua vida e a de si mesmo se ela buscasse ajuda. Além disso, ele teria afirmado que ela “desapareceria” se chamasse as autoridades.

Os relatos de Richards incluíam episódios de agressão entre os dias 4 e 14 de julho, período em que a situação se intensificou. A atriz expressou que os comportamentos de Phypers a deixavam tão assustada que temia por sua vida.

Em um desenvolvimento separado, Aaron Phypers entrou com um pedido de divórcio em 7 de julho, alegando diferenças irreconciliáveis. O casal se casou em 2018 e não possui filhos juntos, mas Denise é mãe de três filhas de relacionamentos anteriores.

Phypers também solicitou pensão alimentícia, afirmando que Denise ganha mais de R$ 1,2 milhão por mês através de sua carreira no OnlyFans, reality shows e contratos publicitários. Ele se declarou sem renda nos últimos 12 meses, após fechar seu negócio. Phypers detalhou que os gastos mensais do casal chegam a aproximadamente R$ 500 mil, incluindo despesas com roupas, aluguel, alimentação e entretenimento.