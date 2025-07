Denise Richards recebe apoio de fãs após foto de olho roxo

Denise Richards, atriz e ex-participante do reality show “Real Housewives of Beverly Hills”, conquistou uma ordem de proteção temporária contra o ex-marido, Aaron Phypers. Os documentos do tribunal revelam que Denise alega ter sido vítima de violência doméstica e cita que a última agressão ocorreu entre os dias 4 e 14 de julho. Uma imagem apresentada no processo mostra Denise com um arranhão no rosto, evidenciando a gravidade da situação.

Além disso, Denise declarou que Phypers a ameaçou, afirmando que ela “desapareceria” caso chamasse a polícia. Ela também afirma ter enfrentado abusos recorrentes ao longo do casamento, que durou desde 2018 até seu pedido de divórcio, registrado no dia 7 de julho. O motivo da separação foi justificado como “diferenças irreconciliáveis”.

Recentemente, muitos fãs e ex-colegas de Denise se manifestaram em apoio a ela durante esse momento difícil. Algumas mensagens em redes sociais expressaram preocupação e amor, destacando que Denise sempre demonstrou coragem em situações difíceis. Um comentário ressaltou que Denise foi tratada de maneira inadequada por Phypers, apontando um incidente específico em uma festa, onde o comportamento dele se destacou negativamente.

Dentre os apoiadores, estavam as estrelas de “Real Housewives,” Teddi Mellencamp e Erika Jayne, que falaram abertamente contra Phypers. Durante um episódio do podcast “Two Ts in a Pod”, Erika chamou a atitude dele de absurda ao pedir pensão alimentícia, enquanto destaca que Denise é uma mãe trabalhadora. Teddi Mellencamp não hesitou em expressar seu desprezo pela atitude de Phypers, afirmando que ele é difícil de respeitar.

A situação ainda está em desenvolvimento, com Denise recebendo apoio de diferentes segmentos da mídia e do público enquanto enfrenta essa fase difícil em sua vida pessoal.