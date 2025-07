Conjunto principal de sabres de luz de Darth Vader vai a leilão

Uma valiosa relíquia do universo de Star Wars está prestes a ser leiloada, atraindo a atenção dos fãs. Trata-se do sabre de luz usado pelo icônico Darth Vader nos filmes “O Império Contra-Ataca” e “O Retorno de Jedi”. O leilão ocorrerá em setembro, organizado pela Propstore em Los Angeles, e a expectativa é que o item alcance um valor entre 1 milhão e 3 milhões de dólares.

Esse sabre de luz é notável porque é o único da trilogia original de Star Wars a ser leiloado até agora. Com o leilão marcado para coincidir com a celebração dos 45 anos do lançamento de “O Império Contra-Ataca”, o evento promete ser especial para os colecionadores e fãs da série.

Brandon Alinger, diretor de operações da Propstore, ressaltou a raridade desses objetos, afirmando que eles são peças históricas e dignas das melhores coleções do mundo. O sabre foi manuseado nas filmagens por David Prowse, que interpretava Darth Vader, e pelo dublê Bob Anderson.

Em julho, o sabre de luz fará uma turnê de divulgação por três cidades: Londres, Nova York e Beverly Hills. Durante essa excursão, também estarão expostos outros itens de filmes famosos, como um chicote e um cinto usados por Harrison Ford em “Indiana Jones e a Última Cruzada”, um neuralizador da franquia “Homens de Preto” e o capacete de Sauron de “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”.

Em um leilão anterior, realizado em 2022, a Propstore vendeu um modelo em miniatura do X-wing, que foi criado para o filme original de Star Wars dirigido por George Lucas. O item alcançou um preço superior a 2,3 milhões de dólares.