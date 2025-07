Coldplay revela suposto affair entre CEO da Astronomer e diretora de RH

Na noite de quarta-feira, durante um show da banda Coldplay no estádio Gillette, em Boston, um momento que deveria ser descontraído se transformou em um grande constrangimento para um CEO de tecnologia e sua colaboração. O incidente, capturado pela famosa câmera do beijo, gerou reações intensas nas redes sociais e levantou especulações sobre um possível envolvimento amoroso.

Enquanto a banda se apresentava, o vocalista Chris Martin decidiu animar a plateia com a tradicional kiss cam. Entre os milhares de fãs, a câmera acabou se fixando em Andy Byron, CEO da empresa Astronomer, e em sua Chief People Officer, Kristin Cabot. A cena mostrava os dois em uma atitude muito próxima, com Byron envolvendo Cabot em um abraço. No entanto, ao perceberem que estavam sendo filmados, a situação ganhou um tom ainda mais tenso. Byron rapidamente se afastou, como se estivesse tentando se esconder, enquanto Cabot se mostrou visivelmente envergonhada, cobrindo o rosto com as mãos.

Chris Martin fez um comentário que deixou a plateia em risadas e que elevou ainda mais a tensão do momento, insinuando que o que estava acontecendo poderia parecer um caso extraconjugal ou, pelo menos, uma grande timidez por parte deles.

O vídeo do acontecimento rapidamente se espalhou nas redes sociais, ganhando milhões de visualizações e milhares de compartilhamentos. Embora neither Byron nem Cabot tenham feito comentários públicos sobre o ocorrido, as reações na internet foram numerosas e contundentes, com muitos usuários expressando suas opiniões de maneira contundente e até sarcasticamente.

Diversas mensagens destacavam o que havia ocorrido, sugerindo que a reação do casal levou a situação a se tornar ainda mais embaraçosa. Algumas pessoas questionaram o que aconteceria se suas respectivas esposas ou maridos fossem fãs da banda, enquanto outras expressaram apoio à esposa de Byron, Megan Kerrigan Byron, sugerindo que ela deveria ficar atenta ao que estava circulando nas redes sociais.

Andy Byron, segundo informações de sua página do LinkedIn, é CEO da Astronomer desde julho de 2023 e tem um histórico em cargos altos em empresas de cibersegurança e desenvolvimento de software. A Astronomer se destaca no mercado de tecnologia, oferecendo ferramentas de orquestração de dados para grandes empresas. Kristin Cabot, por sua vez, é a Chief People Officer da companhia, cargo que ocupa há menos de um ano, e tem como foco construir relacionamentos de confiança em todos os níveis da organização. No entanto, agora eles se tornaram os protagonistas de um episódio infeliz que a internet se refere como “Coldplay Cheater Cam”.