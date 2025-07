Chris Martin menciona amantes em show do Coldplay, revela jornal

Um incidente embaraçoso aconteceu durante um show do Coldplay, realizado em Boston, nos Estados Unidos, na última quarta-feira. O vocalista da banda, Chris Martin, chamou a atenção de todos ao direcionar a câmera do beijo para um casal que estava na plateia. O que ninguém esperava era que o homem era Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, que estava acompanhando sua amante, Kristin Cabot, a chefe de RH da mesma empresa.

Quando a imagem do casal apareceu no telão, Chris Martin comentou: “olhem para esses dois”. Neste momento, a mulher ficou visivelmente envergonhada, cobrindo o rosto, enquanto Andy e Kristin rapidamente se afastaram um do outro. O cantor, então, fez uma piada, dizendo: “Oh, ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos”. A situação causou risos na plateia, mas logo se tornou um tema de discussão.

A Astronomer, empresa onde Byron é CEO desde julho de 2023, é avaliada em cerca de 1 bilhão de dólares e atua no desenvolvimento de software. Após o incidente, as imagens do casal foram amplamente compartilhadas nas redes sociais. Muitos usuários comentaram sobre a situação, destacando que o casal estava em uma situação delicada. Uma internauta disse: “Eles são muito burros, desculpe. Por que você vai para um show se está tendo um caso?” Outra pessoa expressou empatia pela esposa de Andy, mencionando que ficou feliz ao saber que sua traição foi exposta.

Além desse episódio, a banda Coldplay passou por altos e baixos nos últimos tempos. Em uma entrevista realizada em outubro do ano passado, Chris Martin revelou que planeja lançar apenas mais dois álbuns nos próximos anos antes de considerar parar, citando a importância de manter a qualidade musical, como fizeram Beatles e Bob Marley.

Recentemente, também foi noticiado que a tão aguardada turnê do Coldplay na América do Sul foi cancelada, com a banda optando por dar uma pausa indefinida em seus compromissos na região. Para os fãs brasileiros, a expectativa de shows que estavam agendados ficou frustrante.

Nos próximos dias, o Coldplay terá a oportunidade de se apresentar em várias cidades dos Estados Unidos, como Madison, Nashville e Miami, antes de seguir para a Europa, onde fará shows em locais icônicos, como o estádio de Wembley, em Londres. Essas apresentações fazem parte da turnê do álbum “Music of the Spheres”.