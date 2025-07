Chris Martin flagra CEO Andy Byron ‘traindo’ em show da Coldplay

Durante um show do Coldplay em Boston, uma situação inesperada envolvendo o CEO da empresa de software Astronomer, Andy Byron, e a diretora de recursos humanos da mesma empresa, Kristin Cabot, atraiu a atenção do público. A dupla foi capturada pelas câmeras da chamada “kiss cam” durante o espetáculo e a cena gerou risadas entre os espectadores.

No momento em que as câmeras focaram os dois, Chris Martin, vocalista da banda, brincou: “Olha esses dois.” Byron, que estava com os braços em volta de Cabot, rapidamente soltou seu abraço e se agachou atrás de uma barreira, enquanto Cabot tentou cobrir o rosto com as mãos, visivelmente envergonhada. O público, no Gillette Stadium, reagiu com risadas, enquanto Martin fez uma piada insinuando que eles poderiam estar em um relacionamento extraconjugal ou apenas ser tímidos.

Nas redes sociais, o vídeo do momento se tornou viral, sendo amplamente compartilhado no TikTok e X. Muitos internautas expressaram apoio à esposa de Byron e condenaram a situação, com comentários como “Desculpa pela esposa, mas fico feliz que foram expostos e envergonhados” e “Como é triste”. Até o momento, Andy Byron e Kristin Cabot não se manifestaram publicamente sobre as acusações de um possível affair, e a empresa Astronomer não respondeu a solicitações de comentários sobre o incidente.

Andy Byron assumiu o cargo de CEO da Astronomer em julho de 2023, e a empresa está avaliada em mais de 1 bilhão de libras. Kristin Cabot, que é a chefe de pessoas da empresa, está no cargo há cerca de nove meses.