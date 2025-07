Charles Leclerc lembra Jules Bianchi dez anos após sua morte

Há dez anos e nove meses, a Fórmula 1 passou por uma mudança significativa. O Tufão Phanfone atingiu o Japão, fazendo com que o Circuito de Suzuka ficasse encharcado. Apesar das incertezas, o Grande Prêmio do Japão ocorreu. À medida que a corrida se aproximava do final, o piloto Adrian Sutil, da Sauber, perdeu o controle e colidiu com os barriers de pneus, resultando em bandeiras amarelas duplas para alertar os outros competidores.

Os carros continuaram a correr enquanto os oficiais e um veículo de resgate entravam na pista. Uma volta depois, ocorreu um acidente fatal. Jules Bianchi, piloto da Marussia, também perdeu o controle em uma curva semelhante e colidiu com o veículo de resgate a uma velocidade de 125 km/h. Ele foi imediatamente levado ao Hospital Geral de Mie, onde passou por cirurgia devido a uma grave lesão na cabeça. Infelizmente, Bianchi nunca recuperou a consciência e faleceu nove meses depois, em 17 de julho de 2015, aos 25 anos de idade.

Seu falecimento foi o primeiro caso de um piloto que morreu em um fim de semana de corrida da Fórmula 1 desde a morte de Ayrton Senna em 1994. A tragédia de Bianchi resultou em importantes mudanças de segurança no automobilismo, incluindo a introdução do dispositivo de proteção para o cockpit, conhecido como “halo”, e do sistema de segurança virtual.

Bianchi era visto como um talento promissor. Em 2014, ele deu à Marussia sua primeira e única pontuação na Fórmula 1 ao terminar em nono lugar no Grande Prêmio de Mônaco e tinha uma conexão estreita com a Ferrari, que o via como uma estrela em ascensão para o futuro. Sua morte teve um impacto profundo no esporte e entre seus amigos e familiares.

O piloto Charles Leclerc, que hoje compete pela Ferrari, acreditava que Bianchi era mais do que um amigo. Para ele, Bianchi estava em um papel fundamental como mentor e inspiração na sua carreira. Leclerc expressou que Bianchi teve uma grande influência em sua trajetória e que, sem ele, não estaria onde está agora.

Leclerc e Bianchi se conheceram na infância e rapidamente formaram uma forte amizade ligada ao karting. A paixão pelo esporte era evidente, e ambos passaram muito tempo juntos na pista. Leclerc, que começou a correr alguns anos depois de Bianchi, aprendeu observando os métodos de seu amigo, especialmente em relação ao estilo de pilotagem.

Bianchi teve uma carreira promissora nas corridas, tendo conseguido importantes conquistas no karting antes de subir para categorias de fórmula. Ele se juntou à Ferrari Driver Academy em 2009 e, em sua estreia na Fórmula 1, terminou um ano sem pontuação, mas conseguiu marcar pontos em Mônaco no ano seguinte. Sua carreira foi interrompida tragicamente em Suzuka.

Leclerc relembrou que a Fórmula 1 é um esporte especial, onde o talento nem sempre é suficiente para garantir sucesso, e que Bianchi tinha potencial para se tornar campeão mundial. Embora eles nunca tenham corrido juntos na F1, Leclerc reconhece que grande parte de seu sucesso se deve ao apoio de Bianchi. Em um momento crucial da sua trajetória, Bianchi ajudou Leclerc a ser apoiado financeiramente para continuar correndo, algo que teve grande impacto em seu futuro como piloto.

Além disso, a memória de Bianchi se mantém viva por meio do evento de karting em sua homenagem. O “Jules Bianchi Marathon Karting” foi retomado e ocorre todos os anos, reunindo amigos e familiares para arrecadar fundos para a associação que leva seu nome.

A segurança no automobilismo também foi aprimorada desde o acidente de Bianchi. Desde 2018, todos os carros da Fórmula 1 estão equipados com o dispositivo halo, que tem salvo vidas em acidentes. O sistema de segurança virtual foi criado especificamente para aumentar a segurança dos pilotos em situações de risco.

Quando Leclerc entra na pista, ele leva consigo a lembrança de Bianchi. O nome de Bianchi está gravado no capacete de Leclerc, um tributo a um amigo que deixou um legado no esporte. Leclerc acredita que, apesar de não terem competido juntos na Fórmula 1, ambos realizaram o sonho de se tornarem pilotos e que, de alguma forma, Bianchi está sempre presente em cada corrida.