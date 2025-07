Casal flagrado em câmera: traição ou timidez?

Um casal de fãs da banda Coldplay se tornou assunto nas redes sociais após ser flagrado em um momento íntimo durante um show recente da banda. As imagens, que rapidamente viralizaram, mostram os dois aparentemente se abraçando e demonstrando afeto. À medida que percebem que estão sendo filmados por uma câmera de fã, eles se separam abruptamente.

O vocalista da banda, Chris Martin, brincou com a situação no microfone. Ele comentou sobre o casal, fazendo uma observação divertida: “Olha esses dois. Tudo bem, vocês estão seguros. Ou eles estão tendo um caso, ou são muito tímidos.”

Este acontecimento ocorreu durante a turnê “Music of the Spheres”, que atualmente está passando por diversas cidades. As imagens do incidente foram gravadas durante uma apresentação em Boston, realizada na noite anterior à viralização do vídeo. Embora o momento tenha gerado bastante conversa nas redes sociais, nem Chris Martin nem a banda se pronunciaram sobre a situação em detalhes.

Em um outro vídeo, capturado de um ângulo diferente logo após o momento constrangedor, Martin é ouvido dizendo: “Oh não, espero que não tenhamos feito algo errado”, antes de seguir com o show normalmente.

Os próximos shows da banda estão programados para cidades como Madison, Nashville e Miami. Este não é o primeiro episódio curioso da turnê, que tem atraído atenção da mídia e dos fãs com várias histórias ao longo do percurso.