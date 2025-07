cantora de “who’s sorry now?” morre aos 87 anos

Connie Francis, uma das cantoras mais icônicas da música americana, faleceu aos 87 anos. A notícia foi confirmada por seu amigo próximo, Ron Roberts, presidente da Concetta Records, em uma postagem nas redes sociais. Roberts expressou sua tristeza com a morte da artista, que ocorreu na noite do dia 16 de julho. Ele afirmou que sabia que Connie gostaria que seus fãs fossem informados primeiro sobre a sua passagem.

A artista havia sido hospitalizada devido a dores intensas e, duas semanas antes de sua morte, havia manifestado através de uma postagem no Facebook que se sentia melhor após uma noite de descanso. No entanto, no dia 2 de julho, ela havia revelado que estava passando por testes médicos para descobrir a origem de sua dor.

Connie Francis ganhou destaque mundial na década de 1960 com hits como “Where the Boys Are”, “Everybody’s Somebody’s Fool” e “Who’s Sorry Now?”. Ela foi a primeira mulher a alcançar a posição número um na lista Billboard Hot 100 com a canção “Everybody’s Somebody’s Fool”. Nascida como Concetta Franconero em Newark, Nova Jersey, em 1937, Connie começou sua carreira artística ainda criança, se apresentando em concursos e programas de televisão.

Em 1955, ela assinou um contrato com a MGM Records. Após algumas dificuldades iniciais, o sucesso chegou em 1957 com “Who’s Sorry Now?”, uma música que se tornaria um marco em sua trajetória. Ao longo de sua carreira, Francis emplacou outros sucessos e sua popularidade se estendeu internacionalmente, especialmente quando regravou suas músicas em diferentes idiomas.

Apesar de seu sucesso, Connie enfrentou vários desafios pessoais ao longo da vida, incluindo um traumatizante ataque em 1974 e a perda de seu irmão, assassinado pela máfia em 1981. Sua luta com questões de saúde mental resultou em múltiplas internações em hospitais psiquiátricos. Ela trabalhou em parceria com a administração Reagan em uma força-tarefa contra violência e se tornou uma defensora dos direitos de vítimas de crimes violentos.

Connie também teve relacionamentos marcantes, incluindo com o cantor Bobby Darin, considerado o amor de sua vida. Ela se casou quatro vezes, mas todas suas uniões terminaram em divórcio.

Em sua última década, a cantora lançou memórias refletindo sobre sua vida e carreira. Com uma jornada marcada por altos e baixos, Francis deixará uma marca significativa na música e na cultura, sendo lembrada não apenas por suas conquistas, mas também por sua força diante das dificuldades. Ela é sobrevivida por seu filho.