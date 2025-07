Bolsa Família 2025: calendário e beneficiários de julho

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a julho começam nesta sexta-feira, dia 18, e se estenderão até o final do mês. O valor a ser recebido depende do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) presente no cartão do programa.

Os beneficiários que têm o NIS terminado em 1 são os primeiros a receber. A programação dos pagamentos segue apenas em dias úteis até que todos os beneficiários com o NIS terminado em 0 também tenham recebido seus valores.

O calendário de pagamentos é organizado da seguinte forma:

– Final do NIS 1: pagamento em 18 de julho

– Final do NIS 2: pagamento em 21 de julho

– Final do NIS 3: pagamento em 22 de julho

– Final do NIS 4: pagamento em 23 de julho

– Final do NIS 5: pagamento em 24 de julho

– Final do NIS 6: pagamento em 25 de julho

– Final do NIS 7: pagamento em 28 de julho

– Final do NIS 8: pagamento em 29 de julho

– Final do NIS 9: pagamento em 30 de julho

– Final do NIS 0: pagamento em 31 de julho

Para saber se o benefício está disponível, os beneficiários podem usar o aplicativo Bolsa Família ou entrar em contato com a Caixa pelo telefone 111. O valor pode ser acessado por meio do aplicativo Caixa Tem, Internet Banking ou diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal. Também é possível realizar o saque em caixas eletrônicos, casas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui. Além disso, o cartão do benefício pode ser utilizado para compras em lojas como um cartão de débito.

Em junho deste ano, mais de 20,5 milhões de famílias receberam o Bolsa Família, com o valor médio de R$ 666,01 por família, totalizando um investimento de R$ 13,6 bilhões na economia. O programa atende cerca de 53,7 milhões de pessoas.

O Bolsa Família é voltado para famílias cuja renda per capita não ultrapasse R$ 218 mensais. Por exemplo, em uma família com sete membros, se uma única pessoa recebe um salário mínimo (R$ 1.518), a renda por pessoa seria de R$ 216,85, o que permite que essa família se encaixe nos critérios do programa.

Como contrapartida para o recebimento do benefício, é exigido que as famílias mantenham as crianças e adolescentes na escola e mantenham suas carteiras de vacinação em dia. Além disso, mulheres grávidas devem realizar o acompanhamento pré-natal.