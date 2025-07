Atriz de Riverdale será a protagonista da nova adaptação

Lili Reinhart, famosa pelo papel de Betty Cooper na série “Riverdale” (2017-2023), foi escolhida para ser a protagonista da adaptação cinematográfica do livro “A Hipótese do Amor”, escrito por Ali Hazelwood. Esta obra se tornou um sucesso entre os fãs de comédias românticas, especialmente nas redes sociais, como o TikTok.

A atriz, que também vai atuar como produtora executiva do filme, compartilhou uma foto em suas redes sociais segurando um exemplar do livro. Em um vídeo que postou no TikTok, ela aparece em uma livraria pedindo ajuda à funcionária para encontrar um livro que poderia ser uma boa comédia romântica. A funcionária rapidamente sugeriu “A Hipótese do Amor”.

O filme está sendo produzido em parceria entre a Amazon MGM Studios e a MRC. A direção ficará por conta de Claire Scanlon, enquanto o roteiro será adaptado por Sarah Rothschild. Além de Lili Reinhart, outras produtoras executivas do projeto incluem Catherine Hagedorn e a própria autora, Ali Hazelwood.

Ali se mostrou emocionada com a confirmação da adaptação. Ela expressou sua surpresa e honra ao ver nomes como Elizabeth Cantillon, Claire Scanlon e Lili Reinhart se dedicando ao projeto. A autora destacou a diferença entre livros e filmes, mas afirmou ter total confiança na equipe envolvida. Ela ansiosa para ver o resultado final e espera que a experiência de filmagem seja tão divertida quanto foi escrever a história.

A trama de “A Hipótese do Amor” é centrada em Olive Smith, uma estudante de doutorado em Biologia que acaba criando um relacionamento fictício com Adam Carlsen, um respeitado e temido professor. O ator que interpretará o protagonista Adam ainda não foi revelado, mas Ali Hazelwood já mencionou que se inspirou no ator Adam Driver ao criar o personagem.

As filmagens do longa estão sendo realizadas em Montreal, no Canadá, e devem se estender até o dia 29 de agosto deste ano. Até o momento, não existe uma data definida para o lançamento do filme.

O livro “A Hipótese do Amor” permaneceu mais de dez meses na lista de mais vendidos do New York Times, foi lançado em aproximadamente 40 países e recebeu o prêmio de melhor romance do ano pela Amazon.