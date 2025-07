Astrônomo e AWS firmam acordo de colaboração estratégica

A Astronomer, empresa responsável pela plataforma Astro, anunciou uma parceria estratégica com a Amazon Web Services (AWS) para facilitar a migração de dados das empresas para a nuvem. Essa colaboração visa modernizar as infraestruturas de dados das organizações, promovendo maior agilidade e eficiência de custos.

Com esta parceria, a Astronomer fortalecerá sua integração com serviços-chave da AWS, tornando mais simples o processo de construção, execução e monitoramento de fluxos de dados essenciais na nuvem. A empresa oferecerá suporte especializado para ajudar os clientes a migrar sistemas legados para a AWS e a otimizar os fluxos de trabalho de dados utilizando o Apache Airflow, uma ferramenta reconhecida na área de orquestração de dados.

De acordo com o acordo, a Astronomer e a AWS desenvolverão integrações aprimoradas com serviços como Amazon Redshift, Amazon EMR, Amazon Simple Storage Service (S3) e AWS Lambda. As duas empresas também planejam investir juntas em estratégias de mercado e facilitar a compra de serviços pela AWS Marketplace.

Michael Haas, diretor de receitas da Astronomer, destacou que as empresas enfrentam pressão para modernizar suas infraestruturas e plataformas de dados, especialmente para preparar seus dados para a inteligência artificial, enquanto controlam custos. Ele ressaltou que essa parceria tem como objetivo facilitar essa transição sem interrupções, permitindo que os clientes se concentrem no valor que seus produtos de dados podem entregar.

Exemplos práticos foram dados por John Marriott, gerente de engenharia da Campspot, que explicou como a integração do Astro com a AWS melhorou significativamente os fluxos de trabalho de orquestração de dados da empresa. Um processo que antes levava duas horas conseguiu ser reduzido para apenas alguns minutos, aumentando a confiabilidade e a visibilidade das operações.

Allison Johnson, da AWS, enfatizou que, com a aceleração da transformação digital, as organizações precisam de soluções de orquestração de dados que possam se adaptar às suas necessidades de negócio. A colaboração entre a Astronomer e a AWS combina a expertise em Apache Airflow da Astronomer com os serviços abrangentes de nuvem da AWS, permitindo aos clientes desenvolver pipelines de dados mais eficientes e impulsionar implantações de inteligência artificial.

Os benefícios diretos dessa parceria incluem:

– A simplificação da migração de sistemas tradicionais ou legados para a infraestrutura em nuvem da AWS.

– O aumento da velocidade no desenvolvimento de fluxos de trabalho de dados, por meio de integrações e modelos prontos.

– Uma maior visibilidade e governança no ecossistema de dados das empresas.

– A redução de custos operacionais através de implantações geridas do Apache Airflow.

A plataforma Astro já possui mais de 100 integrações validadas com serviços da AWS, como Amazon Redshift, Amazon Bedrock, Amazon SageMaker, AWS Lambda e Amazon S3. Esta nova colaboração promete aprofundar essas integrações e criar novas funcionalidades que exploram os recursos de computação dinâmica da AWS, permitindo um escalonamento flexível das cargas de trabalho.

A Astronomer é reconhecida por capacitar equipes de dados, auxiliando na criação de software crítico, análises efetivas e soluções de inteligência artificial. A empresa é confiável por mais de 750 grandes empresas ao redor do mundo, ajudando-as a aproveitar o valor de seus dados.