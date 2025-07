Antigo povoado lacustre é descoberto na Albânia

Arqueólogos encontraram evidências de um dos mais antigos assentamentos humanos conhecidos na Europa, localizado nas margens do Lago Ohrid, na Albânia. Esse local possui itens que podem ter entre 6.000 e 8.000 anos.

A equipe de pesquisadores, composta por profissionais da Suíça e da Albânia, está dedicada à escavação subaquática em uma área que se estende por aproximadamente seis hectares. Até o momento, eles conseguiram escavar menos de 600 metros quadrados, o que representa menos de 1% da área total que planejam investigar.

Os pesquisadores passam várias horas diariamente a cerca de três metros de profundidade, recuperando palafitas de madeira que sustentavam as antigas habitações. Além disso, estão coletando ossos de animais domesticados e selvagens, objetos de cobre e cerâmicas com intricadas gravações.

De acordo com Albert Hafner, do Universidade de Bern, os assentamentos encontrados no vilarejo de Lin são mais antigos do que outros semelhantes já descobertos em regiões alpinas e mediterrâneas, datando de 6.000 a 8.000 anos atrás. As descobertas sugerem que os habitantes dessas áreas tiveram um papel importante na disseminação da agricultura e do pastoreio por outras partes da Europa.

O Lago Ohrid, que é compartilhado entre a Macedônia do Norte e a Albânia, é considerado o mais antigo lago da Europa, com mais de um milhão de anos. A idade dos artefatos está sendo estabelecida através de métodos como a datação por radiocarbono e a dendrocronologia, que analisa os anéis de crescimento das árvores.

Até o momento, mais de mil amostras de madeira foram coletadas do local, que acredita-se ter abrigado várias centenas de pessoas. Apesar do progresso feito até agora, a escavação continua, pois o potencial de descoberta nesse assentamento aquático é considerado significativo.