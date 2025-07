Análise dos smurfs: filme é regular

A nova animação sobre os Smurfs traz Rihanna no papel de Smurfette, a única personagem feminina do grupo. A cantora, conhecida por suas músicas de sucesso e pela linha de maquiagem Fenty, dá voz à personagem e até canta algumas músicas durante o filme. As canções incluem composições do universo da animação e até uma de suas próprias músicas, proporcionando uma combinação interessante que agrada aos fãs.

Os Smurfs, que têm uma história de mais de 50 anos desde sua criação pelo artista belga Peyo, nunca conseguiram se estabelecer como um símbolo forte na cultura pop, ao contrário de outras animações populares como os Minions. No imaginário coletivo, muitos se lembram principalmente do desenho animado da Hanna-Barbera, que retratava os Smurfs com nomes baseados em suas características ou profissões, como o Hefty Smurf e o Baker Smurf.

Nesta nova produção, a trama começa com No Name Smurf, dublado por James Corden. Ele está em busca de seu lugar na aldeia dos Smurfs, imergindo o público em uma narrativa simples. O filme mistura animação com live-action e logo se desvia para uma história mais complexa. No meio da aventura, os personagens descobrem uma trama de fantasia envolvendo magia e um vilão antigo, Razamell, irmão do conhecido Gargamel. Para resgatar um amigo sequestrado, os Smurfs usam gramofones e instrumentos musicais para teleportar-se para diferentes locais, desde cidades reais como Paris e Berlim até mundos fantásticos.

Ao longo da narrativa, No Name considera assumir um novo papel, o de Magic Smurf, enquanto aprende sobre a história secreta de Papa Smurf e seus irmãos, que vivem no mundo humano. Esses novos personagens, com nomes como Ken e Ron, desafiam as tradições de nomes dos Smurfs. A animação faz uso de humor, incluindo referências contemporâneas que também buscam manter os adultos entretidos.

Apesar do visual vibrante e detalhes interessantes, a narrativa perde um pouco de foco ao longo do filme. Com 90 minutos de duração, ele pode se tornar um pouco cansativo para as crianças, especialmente devido à rapidez das falas dos dubladores, que podem ser difíceis de acompanhar. A animação oferece muitos efeitos visuais atraentes, mas a história oscila em ritmo e clareza.

Embora a aventura de No Name seja divertida e cheia de elementos criativos, a narrativa poderia ser mais simples. O filme, no entanto, ainda serve como uma opção agradável para entreter crianças, trazendo várias cores e canções que, ao menos por um tempo, mantêm a atenção dos pequenos espectadores.