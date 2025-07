Aaron Phypers ameaça machucar a mão de Denise Richards em clipe

Um vídeo do programa “The Real Housewives of Beverly Hills” voltou a circular nas redes sociais após Denise Richards fazer sérias acusações de abuso contra seu ex-marido Aaron Phypers. O vídeo é de uma cena da décima temporada, exibida em 2020, onde Denise e Aaron deixam um evento na casa de Kyle Richards.

Na gravação, Denise pede para que Aaron não diga nada, ao que ele responde de forma agressiva, ameaçando machucá-la. Essa cena chocou muitos espectadores que comentaram nas redes sociais, apontando que a situação levantou bandeiras vermelhas sobre o relacionamento deles.

As participantes do programa também reagiram à cena nas redes sociais. Erika Jayne expressou preocupação ao compartilhar um trecho da gravação com uma legenda destacando a ameaça feita por Aaron. Kyle Richards também retweetou o vídeo, mas depois apagou sua publicação, respondendo a críticas de que estava explorando a situação para envergonhar Denise, questionando se deveriam proteger Aaron.

Denise abordou a cena durante uma reunião do programa, onde afirmou que não sabia que Aaron tinha feito tal comentário até assistir o vídeo. Ela tentou minimizar a situação, dizendo que ele tinha medo dela de maneira brincalhona. No entanto, as outras participantes do programa, como Sutton Stracke e Garcelle Beauvais, expressaram que a declaração de Aaron era inaceitável e demonstraram preocupação.

Denise e Aaron se casaram em 2018 e permaneceram juntos por cinco anos. Em julho de 2025, Aaron pediu o divórcio e, nos documentos do processo, detalhou o estilo de vida luxuoso do casal, além de solicitar pensão alimentícia.

Recentemente, Denise conseguiu uma medida protetiva contra Aaron, alegando que ele foi fisicamente violento durante o casamento, com incidentes documentados que datam de 2022. Nas queixas, ela revelou que ele teria ameaçado se matar e a machucar. Denise alegou ainda que Aaron hackeou seus dispositivos e praticou atos de violência física, como estrangulamento e agressões.

Ela também apontou que tinha medo de denunciar as agressões à polícia devido a ameaças que ele fazia, incluindo o fato de possuir armas não registradas. Aaron negou as alegações, afirmando que Denise estava inventando histórias para proteger sua imagem.

A medida protetiva obtida por Denise é válida até o dia 8 de agosto, quando eles devem voltar a se encontrar no tribunal. Durante esse período, Aaron deve permanecer a 30 metros de distância de Denise, de sua casa, carro e local de trabalho. O ex-casal tem uma filha de 14 anos, Eloise, que foi adotada por Denise em 2011, e Denise também é mãe de Sami, de 24 anos, e Lola, de 20, de seu casamento anterior com Charlie Sheen.