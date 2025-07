‘Vale Tudo’: críticas de telespectadores sobre cena do mambo

São Paulo

Os fãs da novela "Vale Tudo" têm expressado insatisfação com uma cena que foi ao ar na terça-feira, dia 15. A cena em questão, conhecida pelo momento do "mambo caliente", mostrava a personagem Heleninha Roitman, interpretada por Renata Sorrah, entrando em uma balada, consumindo bebidas e insistindo para que o DJ tocasse um mambo. Esta cena se tornou um marco na série original, gerando muitos memes e lembranças positivas entre os espectadores.

Na versão atual, a personagem é interpretada pela atriz Paolla Oliveira. Apesar de suas tentativas de chamar a atenção do DJ e pedir o mesmo ritmo, ele a ignora. Nesse novo contexto, o público vê a personagem dançando ao som de uma música eletrônica que ela mesma descreve como "caída".

Após a exibição, muitos telespectadores se manifestaram nas redes sociais, compartilhando sua decepção. Um usuário destacou que faltou qualidade no texto e na direção da cena, afirmando que a transformação da sequência original não atendeu às expectativas. Outro crítico comparou a nova versão a uma esquete humorística de um programa de comédia.

A insatisfação foi reforçada por várias opiniões, onde alguns enfatizaram que a cena, que era uma das mais esperadas do remake, não foi realizada de maneira satisfatória. As reações variaram de descontentamento a críticas mais severas, com alguns lamentando que uma das partes mais icônicas da novela original não foi adequadamente reproduzida.

Com a nova adaptação, muitos fãs da novela original esperavam experiências semelhantes, mas a divergência nas expectativas levou a um clima de desilusão entre os admiradores da série.