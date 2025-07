Trailer da temporada final mostra Vecna e clima de despedida

A Netflix divulgou na última quarta-feira, 16 de outubro, o primeiro trailer da quinta e última temporada da série Stranger Things. O vídeo mostra cenas prometedoras de um grande confronto, com a presença dos demogorgans, e oferece uma atmosfera de despedida para os fãs da série.

A nova temporada se passa após os eventos marcantes em que Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower, deixou a personagem Max, vivida por Sadie Sink, em coma. O Mundo Invertido, outra dimensão crucial na trama, se espalha pela cidade de Hawkins, onde a tensão é palpável. A sinopse da temporada revela que no outono de 1987, Hawkins continua abalada pela abertura de portais, e os heróis da história têm um objetivo em comum: encontrar e eliminar Vecna. No entanto, o vilão desapareceu, e seu paradeiro é desconhecido.

A situação se complica ainda mais com o governo colocando Hawkins sob quarentena militar. Isso intensifica a busca por Onze, personagem de Millie Bobby Brown, que está se escondendo novamente. Conforme se aproxima o aniversário do desaparecimento de Will, interpretado por Noah Schnapp, uma antiga ameaça ressurge, e a batalha final contra a obscuridade e a morte se aproxima. Para enfrentar esse desafio, o grupo de protagonistas precisará se unir mais uma vez.

A Netflix também promete que os novos episódios levarão os fãs a um inesperado aprofundamento no enigmático Mundo Invertido. Embora alguns aspectos dessa dimensão já tenham sido explorados, a temporada final promete revelar mais detalhes sobre sua mitologia intrigante.

O trailer da nova temporada pode ser conferido nas plataformas de streaming. O elenco principal retorna, garantindo a continuidade da história, com Winona Ryder como Joyce Byers, David Harbour como Jim Hopper, Millie Bobby Brown como Eleven, entre outros. Novas adições ao elenco incluem Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux, além da participação especial de Linda Hamilton, famosa por seu papel em O Exterminador do Futuro, como a doutora Kay, cuja função na trama ainda é misteriosa.

A primeira parte da quinta temporada, chamada Volume 1, contará com quatro episódios e será lançada em 26 de novembro. O Volume 2, com três episódios, será disponibilizado em 25 de dezembro, e o Volume 3 apresentará o episódio final da série no dia 31 de dezembro, coincidindo com a véspera de Ano-Novo.