Toyota Yaris Cross chega ao Brasil; vale a pena aguardar?

O Toyota Yaris Cross será um dos principais lançamentos da marca japonesa no Brasil em 2025. Previsto para chegar às lojas no último trimestre do ano, o objetivo é que ele se posicione como o carro híbrido mais acessível do país. Este será um dos grandes atrativos do modelo, especialmente ao competir com outros SUVs compactos.

Com a interrupção da produção dos modelos Yaris hatch e sedã no Brasil no final de 2024, o Yaris Cross se tornará o carro mais barato da Toyota no país. O Yaris hatch ainda pode ser encontrado em produção para a exportação, mas os estoques estão se esgotando rapidamente. Em junho de 2024, por exemplo, apenas 146 unidades do Yaris hatch e 122 do sedã foram emplacadas, enquanto no mesmo período do ano anterior, o número de emplacamentos ultrapassava 2.000 para cada modelo.

O Yaris Cross possui dimensões competitivas, com 4,31 metros de comprimento, 1,77 metros de largura e 1,61 metros de altura. O entre-eixos é de 2,62 metros, e o modelo promete um porta-malas com capacidade de 471 litros, similar ao do Nissan Kicks Play, no mercado asiático.

No Brasil, as versões mais simples do Yaris Cross virão equipadas com um motor 1.5 16V flex, que deverá oferecer um desempenho melhor que os motores 1.5 atuais dos Yaris, que têm entre 105 e 110 cv. A transmissão será automática do tipo CVT, e o veículo tem um peso de 1.150 kg, o que pode ajudar na eficiência de combustível.

Um dos grandes destaques do Yaris Cross será o seu sistema híbrido, tornando-se assim o primeiro SUV compacto com tecnologia híbrida (HEV) disponível no Brasil. O modelo comercializado na Ásia conta com um motor 1.5 16V de ciclo Atkinson. Ao ser adaptado para o mercado brasileiro, esse motor deverá ter uma potência superior aos 92 cv disponíveis no modelo tailandês, beneficiado por um motor elétrico de 81 cv, que fornece torque imediato e possibilita que o veículo funcione, mesmo que por curtos períodos, apenas com eletricidade. Isso significa que não há necessidade de recarga em pontos externos.

Outra informação relevante é que, na versão híbrida, o Yaris Cross tem um tanque de combustível menor, com capacidade de 36 litros, em comparação aos 42 litros da versão a combustão. No entanto, devido ao seu excelente consumo, que pode chegar a 30 km/l na Tailândia, a autonomia do modelo deve ser satisfatória para o uso diário.

Os preços para o Yaris Cross devem ficar em torno de R$ 165.000, o que o tornaria o carro híbrido mais acessível do Brasil, superando o sedã BYD King, que atualmente é vendido por R$ 169.990. O Yaris Cross é baseado em uma plataforma desenvolvida pela Daihatsu, especificamente para automóveis mais econômicos, visando manter a qualidade enquanto reduz custos.

O modelo também trará recursos de segurança e tecnologia conectividade. Na Tailândia, ele vem equipado com seis airbags, freios a disco em todas as rodas, assistente de estacionamento, sistema de assistência em colisões e um painel com central multimídia de 10,1 polegadas que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

A produção do Toyota Yaris Cross ocorrerá em Sorocaba, São Paulo. A unidade está sendo preparada para o lançamento e faz parte de um investimento total de R$ 11 bilhões da Toyota até 2030. A montagem das baterias para o sistema híbrido começa em 2026, consolidando o compromisso da marca com a produção local de veículos híbridos.