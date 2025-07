Superman se torna mais solar e polêmico em nova fase

No início dos preparativos para a 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado, Marcos Santuario, responsável pela curadoria do evento, detalhou o processo de seleção dos filmes. Ele explicou que o trabalho de curadoria não se limita apenas aos dias que antecedem o festival; na verdade, é um trabalho contínuo ao longo do ano. Santuario mencionou que, assim que um festival acaba, a equipe já começa a planejar o próximo.

Um dos pontos importantes abordados por Santuario é que seu papel é filtrar e representar a realidade atual através das temáticas dos filmes. Neste ano, ele observou que a morte foi um tema recorrente entre os filmes inscritos. Seis longas-metragens foram selecionados para a competição principal, incluindo títulos como “A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo, “Cinco Tipos de Medo”, de Bruno Bini, “Nó”, de Laís Melo, “Papagaios”, de Douglas Soares, “Querido Mundo”, de Miguel Falabella, e “Sonhar com Leões”, de Paolo Marinou-Blanco.

Santuario também compartilhou a responsabilidade da curadoria deste ano com Camila Morgado e Caio Blat. Ele destacou a importância de estar sempre disponível para assistir aos aproximadamente 300 filmes inscritos. Camila, que está estreando na função, comentou que a programação trará trabalhos que refletem a força do audiovisual brasileiro, com propostas criativas e vozes autênticas.

Camila Morgado afirmou ter assistido a mais de 140 filmes de ficção e 140 documentários para elaborar a lista de selecionados. Desses, seis concorrem ao prêmio principal e 18 participarão da mostra competitiva de curtas-metragens. Ela comentou sobre a dificuldade do trabalho, mas ressaltou que foi uma experiência gratificante. O critério de seleção envolveu a busca por diversidade em temas, estilos e narrativas, proporcionando obras que estimulam a reflexão e a identificação do público.

A qualidade técnica dos filmes e sua contribuição cinematográfica foram elementos fundamentais no processo de seleção. Ao final, o resultado apresenta uma rica diversidade de temas e estilos, refletindo a pluralidade do cinema nacional ao longo do ano. O processo pode ser longo, mas é eficaz, pois a equipe permanece conectada à curadoria durante todo o tempo.