Supergirl é “um total desastre” no universo DC, diz James Gunn

James Gunn revelou como a Supergirl, interpretada por Milly Alcock, se encaixa no universo da DC em comparação com o Superman, vivido por David Corenswet. O filme “Superman”, que chegará aos cinemas em julho de 2025, traz de volta o icônico herói, mas também apresenta uma grata surpresa: a prima kryptoniana Kal-El, conhecida como Supergirl.

Após muitos rumores sobre sua participação, ela aparece no filme de maneira inusitada, chegando à Fortaleza da Solidão de forma alcoolizada para buscar seu cão, Krypto. Este será o primeiro encontro cinematográfico significativo entre os dois primos, algo que empolga os fãs.

Em uma entrevista, Gunn falou sobre a apresentação de Supergirl e como isso se conecta ao filme solo que está previsto para 2026. Ele explicou que a Supergirl tem uma história muito diferente da de Superman, refletindo uma infância mais difícil em comparação ao herói, que foi criado em um ambiente familiar amoroso. Essa diferença nas origens de ambos influenciará muito o desenvolvimento dos personagens na nova franquia.

O filme da Supergirl será baseado na série de quadrinhos “Supergirl: Woman of Tomorrow”, e a maneira como a personagem é introduzida no filme do Superman serve como um ponto de partida para a evolução de sua história em projetos futuros da DC.

Gunn enfatizou que essa nova versão de Kara permitirá explorar aspectos únicos de sua personalidade e dificuldades, em contraste com representações anteriores da personagem. Enquanto Clark Kent teve uma infância saudável na Terra, a Supergirl enfrentará desafios maiores, o que promete trazer uma narrativa mais complexa e intensa.

A dinâmica entre Supergirl e Krypto também promete ser distinta em comparação com a relação que o cão tem com Superman, oferecendo novas possibilidades de interação entre os personagens.

O filme “Superman” lança as bases para o futuro das histórias dos kryptonianos no universo da DC. Com Alcock como a Supergirl, há grandes expectativas sobre como esses dois heróis se relacionarão no cenário mais amplo da franquia e as novas aventuras que virão pela frente.