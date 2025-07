Stranger Things: primeiro pôster da temporada 5 é revelado

A quinta e última temporada de Stranger Things tem ganhado cada vez mais atenção, especialmente com a expectativa de um novo teaser que será divulgado amanhã. Para preparar os fãs, foi lançado um novo pôster que sugere as aventuras que os personagens principais enfrentarão em Hawkins, Indiana. Essa novidade chega em um momento especial, marcando exactamente nove anos desde a estreia da série em 15 de julho de 2016.

Na nova temporada, os personagens principais se deparam com uma ameaça significativa representada por Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower. A história se passa no outono de 1987, em um Hawkins marcado pela abertura das Rifts, que trouxe sérios conflitos para a comunidade. O cenário revela que os protagonistas têm um objetivo claro: encontrar e eliminar Vecna. No entanto, ele desapareceu e seus planos permanecem desconhecidos, criando um clima de mistério e tensão.

Além disso, a situação em Hawkins se complica com o governo impondo uma quarentena militar na cidade e intensificando a caça a Eleven, obrigando-a a se esconder novamente. Com a aproximação do aniversário do desaparecimento de Will, os sentimentos de angústia e familiaridade se intensificam. A batalha final se aproxima e, com ela, uma escuridão mais poderosa e mortal do que tudo que os personagens já enfrentaram.

Para combater essa ameaça, a equipe precisará estar unida, reunindo todos os integrantes do grupo pela última vez. A nova temporada conta com um elenco talentoso, incluindo Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) e muitos outros.

A estreia de Stranger Things 5 está agendada para o dia 26 de novembro, quando será lançada a primeira parte, que inclui os episódios 1 a 4. A segunda parte, com os episódios 5 a 7, será liberada no dia de Natal, e o episódio final, que fecha a série, será disponibilizado na véspera de Ano Novo. Todos os episódios serão lançados às 17h, horário do Pacífico. Essa é uma chance de reviver todas as emoções da série e se despedir de personagens tão queridos.