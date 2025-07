Smurfs em SP: novo filme, parque e atividades para crianças

Os Smurfs, personagens icônicos da cultura pop que começaram a ser retratados em animações e filmes desde a década de 1980, estão de volta com um novo longa-metragem que estreou recentemente. Este filme apresenta uma nova abordagem da franquia e inclui uma música inédita da famosa cantora Rihanna.

Com a estreia do novo filme “Smurfs”, São Paulo está recebendo uma série de atrações temáticas relacionadas à animação, atraindo a atenção de crianças e suas famílias. Entre estas atrações, destaca-se a decoração especial na estação Fradique Coutinho, da linha 4-amarela do metrô. Este espaço foi transformado para imitar a Vila dos Smurfs, com personagens em alto-relevo e bancos em forma de cogumelo. A instalação pode ser visitada até segunda-feira, 21 de agosto, proporcionando uma experiência imersiva para os fãs.

A cidade oferece diversas opções para quem deseja aproveitar essa “onda azul”. Um dos destaques é o Parque dos Smurfs, localizado na praça de eventos do Shopping Interlagos. Esta atração possui atividades como brinquedos infláveis, escorregadores, uma piscina de bolinhas e obstáculos, todos inspirados no universo dos Smurfs. O acesso ao parque é cobrado por tempo, com preços que vão de R$ 55 por 30 minutos a R$ 75 por uma hora. Para cada minuto adicional, é cobrada uma taxa de R$ 2,50. O parque funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h, até 11 de agosto.

O novo filme “Smurfs”, dirigido por Chris Miller, tem duração de 92 minutos e é classificado como livre. A trama gira em torno da missão de resgatar o Papai Smurf, que foi capturado por dois bruxos malignos, Razamel e Gargamel. A Smurfette, acompanhada por novos amigos, embarca em uma aventura pelo mundo real para encontrar o patriarca. O elenco de vozes conta com artistas renomados, como John Goodman, Sandra Oh e James Corden, e Rihanna ainda dá vida à Smurfette enquanto apresenta uma nova canção para o filme. A animação também traz novos personagens, incluindo Razamel, o irmão de Gargamel, e um irmão perdido do Papai Smurf.

Outra opção de diversão é o Vila dos Smurfs Park, que abrirá suas portas no dia 4 de setembro. Este parque de diversões contará com 17 atrações, entre elas a Desbravamina, um simulador de realidade virtual que leva os visitantes para dentro da mina dos Smurfs, e o Smurfly, um cinema voador que oferece um passeio de asa-delta. Além disso, há o Arvoredo do Selvagem, um brinquedo de arvorismo interativo. O parque também terá uma sala onde o público poderá interagir ao vivo com o Papai Smurf. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente, com preços a partir de R$ 177,30 por pessoa em combos promocionais para grupos de cinco.

Estas atrações são uma ótima oportunidade para se divertir em família e reviver a magia dos Smurfs.